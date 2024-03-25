"Звучить як запрошення": глава МЗС Литви закликав збивати російські ракети та дрони над країнами НАТО

Ландсбергіс закликав надіслати Росії чіткий сигнал, що якщо дрони та ракетище раз перетнуть повітряний простір НАТО, їх буде збито.

Російські ракети вже не вперше порушують повітряний простір Польщі і якщо це трапиться ще раз, то їх потрібно збивати.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в ефірі американського телеканалу Fox News.

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"Ми маємо змінити нашу позицію, маємо змінити те, як ми поводимося. Потрібно надіслати (Росії. – Ред.) чіткий меседж, що якщо це станеться знову, ракети чи безпілотники будуть збиті", – сказав Ландсбергіс.

Він нагадав, що уже було кілька випадків порушення повітряного простору НАТО – у Румунії і Польщі.

"Один раз – це помилка, але якщо ми дозволяємо цьому відбуватись, це звучить як запрошення", – наголосив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, що вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Ракета повернулася у повітряний прострі України.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка прокоментував, що польська авіація могла б збити ціль, за умови, що вона б залетіла углиб країни.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про інцидент з російською ракетою у Польщі та аналогічними випадками, які траплялися за 2 роки повномасштабної війни.