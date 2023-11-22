"Звук демократії в дії": жінка подає до суду, щоб сигналам авто надали право на свободу слова

На думку американки сигнал автомобіля є вираженням свободи слова, а не просто попередженням для пішоходів та водіїв.

Громадянка США Сьюзан Портер, яку 2017 року засудили за 17-кратний сигнал авто біля офісу депутата Даррелла Ісси, хоче впровадити зміни до Першої поправки, що зберігає право на свободу слова. Йдеться про атомобільні сигнали, які, на думку Сьюзан, є вираженням позиції, а значить повинні бути захищені законом.

Про цей випадок йдеться у Business Insider.

Американка вимагає визнати автомобільний сигнал "звуком демократії в дії"

Шість років тому її оштрафували за використання сигналу автомобіля під час мітингу.

2023 року апеляційний суд виправдав жінку, але тепер вона прагне захистити інших водіїв від можливих покарань, пов’язаних із правом сигналити на своїй машині, кажуть її адвокати.

Тож тепер Портер оскаржує один із законів Кодексу транспортних засобів Каліфорнії, згідно з яким автомобільні гудки повинні використовуватися лише в двох випадках: для "звукового попередження" інших водіїв та як сигналізація про крадіжку.

Адвокати каліфорнійки в апеляції, поданій до Верховного суду, стверджують, що звукові сигнали автомобіля повинні бути захищені Першою поправкою, яка зберігає право на свободу слова.

"Автомобільний сигнал – це звук демократії в дії", – зазначають вони.

Зазначимо, що в США, наприклад, у Нью-Йорку можна сигналити лише у разі "попередження про небезпеку". У травні 2022 року депутат міської ради Нью-Йорка Ерік Боттчер подав законопроєкт, яким пропонує збільшити штрафи за надмірні сигнали вдвічі – до двох тисяч доларів за перше порушення.

Тим часом в Україні жителька Херсона прославилася у соцмережах тим, що "перевиховує" росіян, а коли дратують - читає їм молитви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Поганяй до ями, моска*ку! Херсонська вихователька-блогерка тролить росіян у стримах

Нагадаємо, російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні.

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