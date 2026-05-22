Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Неодноразові звинувачення Росії країн Балтії у тому, що вони надають свій повітряний простір для атак українських безпілотників на територію РФ, викликають «занепокоєння» через «побоювання щодо ескалації».

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у шведському місті Гельсінгборзі, передає The Guardian.

«Ми розуміємо, що ці країни відчувають загрозу з цього приводу, з очевидних причин. Тож це викликає занепокоєння, бо завжди є побоювання, що щось подібне може перерости у щось серйозніше», — сказав він у відповідь на запитання щодо звинувачень Москви на адресу балтійських країн.

При цьому очільник Держдепу наголосив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією та співпрацюватиме із союзниками по НАТО залежно від її розвитку.

«Ми стурбовані цим, бо не хочемо, щоб це призвело до ширшого конфлікту, який може справді призвести до чогось набагато гіршого», — зазначив Рубіо.

Раніше в ISW заявили, що Російська Федерація посилює зусилля щодо створення інформаційних умов для можливої агресії у майбутньому проти країн Балтії. Зокрема, свідченням цього є звинувачення Москви про нібито співпрацю України і Латвії щодо ударів по території країни-агресорки.

Загроза країнам Балтії з боку Росії — що відомо

Росія останнім часом неодноразово погрожувала країнам Балтії.

Зокрема, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, відомий як рупор Кремля в соцмережах, заявив, що Естонія «належала Росії так само, як і Донбас», чим фактично висловив територіальні претензії до сусідньої країни.

У Литві озвучили чотири сценарії нападу Росії і розповіли, що литовські «ватники» небезпечніші за етнічних росіян, що проживають у цій країні.

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос припустив, що для здійснення атаки на країни Балтії Росія може застосувати масовані удари безпілотниками, а також задіяти розгалужену мережу внутрішніх агентів.

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна попередив, що НАТО завдасть ударів вглиб Росії, якщо Москва спробує вторгнення до Естонії, Латвії чи Литви.

