Звинуваченому у замаху на Трампа оголосили вирок

У середу, 4 лютого, у США було оголошено вирок 60-річному Раяну Рауту, якого присяжні визнали винним у спробі замаху на президента Дональда Трампа на його полі для гольфу у Флориді у вересні 2024 року.

Про це повідомляє ABC News.

Після двох з половиною тижнів судового розгляду Раута визнали винним за п’ятьма пунктами звинувачення у тяжких злочинах, включаючи замах на вбивство одного з головних кандидатів у президенти та напад на федерального співробітника.

У матеріалах слідства йдеться, що Раут нібито сховався в кущах гольф-клубу Trump International у Вест-Палм-Біч і направив військову гвинтівку SKS на Трампа та агента Секретної служби.

Прокурори назвали його злочин «ретельно спланованим», оскільки він, за версією слідства, протягом місяців «вживав заходів для вбивства одного з головних кандидатів у президенти, продемонстрував готовність убити будь-кого на своєму шляху і з того часу не висловив ні жалю, ні каяття»

«Мотив Рауса для його злочинів був безсовісним — перешкодити американському народу обрати кандидата на посаду президента за власним вибором. Раус завжди пояснював свої злочини тим, що все, що він міг зробити, було виправдано подіями в Україні чи внутрішньою політикою Америки», — йдеться в обвинувальному висновку.

Раут представляв себе на суді самостійно та намагався довести, що ніколи не мав наміру завдати шкоди Трампу чи агенту Секретної служби, представивши свої дії як форму протесту проти політики президента. Після того, як його визнали винним, він спробував завдати собі шкоди перед присяжними, заколовши себе ручкою.

Раут намагався підкріпити свої наполягання на пом’якшенні покарання, надавши численні листи від друзів, які підтверджували його характер, та пройшовши психіатричне обстеження, яке показало, що він страждає на нарцисичний розлад особистості та біполярний розлад II типу.

«Раян своїми діями вже показав, що він є цінним активом для своєї громади, а не загрозою. Він заслуговує на шанс одного дня повернутися додому, де зможе продовжувати бути люблячим батьком, партнером і мирним, повноцінним членом суспільства», — написала Дар’я Троценко, мешканка Києва, яка розповіла, що зустріла Рауса, коли він намагався зголоситися волонтером для підтримки оборони України.

Але прокурори стверджували, що Раут продовжує виявляти мало каяття за свої дії, посилаючись на нещодавні статті, в яких він згадував попередній замах на життя Трампа та написав: «Я ненавиджу, що наш диктатор пропустив суд, чи може моя апеляція буде розглянута через 30 років, коли його не стане».

В іншому судовому документі Раус натякнув, що він воліє, щоб Трамп особисто покарав його за його дії.

Суддя Ейлін Кеннон, яка винесла вирок, була призначена Трампом і відома тим, що закрила кримінальну справу проти чинного президента у 2024 році, пов’язану з його обробкою секретних документів.

Раус безуспішно намагався усунути цю суддю від розгляду справи, стверджуючи, що її призначення Трампом є конфліктом інтересів.

Нагадаємо, Державний департамент США скасував візи щонайменше шести іноземців, які схвально відгукнулися в соцмережах про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка, який був соратником президента Дональда Трампа.