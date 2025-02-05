Зять Пригожина зник безвісти на війні в Україні: прихвостень Путіна вперше заговорив про це

Зять відомого російського продюсера Йосипа Пригожина Євгеній зник безвісти на війні в Україні понад рік тому.

Про це розповіла донька Пригожина Даяна.

Прихильник Путіна розповів в коментарях пропагандистським ЗМІ, висловив своє здивування, при тому, що понад рік тому його зять зник. Водночас 27-річна Даяна, дружина Євгенія, уникає будь-яких публічних згадок про свого чоловіка. Пара одружилася у 2022 році, а через кілька місяців після весілля чоловіка забрали на фронт через часткову мобілізацію. У той час у них народився син, якому на той момент не було й місяця.

За словами Пригожина, військомат не мав інформації про новонароджену дитину, і попри необхідність надати документи для відстрочки, чоловіка відправили на передову. Відтоді зятя Пригожина не згадували в публічному просторі. Лише у грудні 2024 року Даяна розповіла, що вже довго не має жодної інформації про місцеперебування чоловіка.

"Просто я поки що не готовий. У мене мають бути певні зустрічі, після яких я розумітиму, що я можу говорити, а що ні. Дайте мені пару, трійку днів", - сказав Пригожин.

Водночас донька актора, що "новин немає, хайпитися на цій темі мені не хочеться. З кожним разом запитань дедалі більше й більше".

Нагадаємо, Армен Саркісян, який постраждав під час вибуху у московському ЖК, помер у реанімації.

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