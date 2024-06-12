Заява Пашиняна про вихід з ОДКБ: у МЗС Вірменії зробили важливе уточнення

У заяві очільника уряду Вірменії йшлося лише про можливість виходу із військово-політичного об'єднання, яке контролює Росія.

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що слова очільника вірменського уряду Нікола Пашиняна про вихід країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) неправильно зрозуміли.

Про це повідомляє видання News.am.

За його словами, Пашинян заявив, що його країна вирішить, коли вийде з ОДКБ і “назад не повернеться”.

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“Це і було сказано - не менше, не більше. Якщо хтось стверджує, що прем'єр-міністр заявив, що Вірменія виходить із ОДКБ , то він помиляється. Це дуже легко довести", - уточнив очільник зовнішньополітичного відомства Вірменії.

Як повідомлялося раніше, ще у лютому 2024 року Пашинян заявив, що членство країни в ОДКБ фактично "заморожене". У травні Єреван припинив фінансування цієї військово-політичної організації, яку контролює Росія.

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час промови у парламенті заявив, що Вірменія "вийде з ОДКБ і для цього ухвалить відповідне рішення".

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