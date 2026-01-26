ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

Зимовий шторм у США залишив понад мільйон людей без світла

У неділю, 25 січня, потужний зимовий шторм накрив східні та південні штати США, залишивши понад мільйон людей без електропостачання та змусивши авіакомпанії скасувати більш як 10 тисяч рейсів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Зимовий шторм у США

Зимовий шторм у США / © AP

У США потужний зимовий шторм паралізував значну частину східних і південних штатів країни.

Про це повідомляє Reuters.

Через негоду понад 1 млн споживачів залишилися без електроенергії, а авіакомпанії скасували більш як 10 тисяч рейсів.

Дві третини східної частини США накрили сніг, мокрий сніг, дощі та аномально низькі температури, що призвело до масових перебоїв у роботі енергетичної інфраструктури. За даними сервісу PowerOutage, без світла залишалися понад 1 млн людей, зокрема щонайменше 330 тис. у Теннессі та понад 100 тис. у Міссісіпі й Луїзіані. Також відключення фіксують у Техасі, Кентуккі, Джорджії, Західній Вірджинії та Алабамі.

Крім того, за даними FlightAware, у неділю скасовано понад 10 800 авіарейсів, тоді як днем раніше було анульовано понад 4 тис. рейсів. Адміністрація аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні оголосила про повне скасування рейсів. У великих аеропортах Нью-Йорка, Філадельфії та Шарлотті було скасовано понад 80% запланованих перельотів.

Національна метеорологічна служба США прогнозує снігопад від долини річки Огайо до північного сходу країни, зокрема до 45 см снігу у Новій Англії. На південному сході та в частині Середньоатлантичного регіону очікують дощ та крижаний дощ.

Синоптики також попереджають про «вкрай низькі температури та небезпечний холодний вітер», що може призвести до тривалих ускладнень у роботі транспорту та критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повністю припинив польоти через крижаний шторм «Ферн», який у неділю, 25 січня, накрив США.

Ми раніше інформували, що потужний зимовий шторм «Ферн», що розпочався у суботу, 24 січня, спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах, змусивши владу запровадити надзвичайний стан у низці штатів.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie