Зимовий шторм у США залишив понад мільйон людей без світла

Зимовий шторм у США / © AP

У США потужний зимовий шторм паралізував значну частину східних і південних штатів країни.

Про це повідомляє Reuters.

Через негоду понад 1 млн споживачів залишилися без електроенергії, а авіакомпанії скасували більш як 10 тисяч рейсів.

Дві третини східної частини США накрили сніг, мокрий сніг, дощі та аномально низькі температури, що призвело до масових перебоїв у роботі енергетичної інфраструктури. За даними сервісу PowerOutage, без світла залишалися понад 1 млн людей, зокрема щонайменше 330 тис. у Теннессі та понад 100 тис. у Міссісіпі й Луїзіані. Також відключення фіксують у Техасі, Кентуккі, Джорджії, Західній Вірджинії та Алабамі.

Крім того, за даними FlightAware, у неділю скасовано понад 10 800 авіарейсів, тоді як днем раніше було анульовано понад 4 тис. рейсів. Адміністрація аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні оголосила про повне скасування рейсів. У великих аеропортах Нью-Йорка, Філадельфії та Шарлотті було скасовано понад 80% запланованих перельотів.

Національна метеорологічна служба США прогнозує снігопад від долини річки Огайо до північного сходу країни, зокрема до 45 см снігу у Новій Англії. На південному сході та в частині Середньоатлантичного регіону очікують дощ та крижаний дощ.

Синоптики також попереджають про «вкрай низькі температури та небезпечний холодний вітер», що може призвести до тривалих ускладнень у роботі транспорту та критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Національний аеропорт імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повністю припинив польоти через крижаний шторм «Ферн», який у неділю, 25 січня, накрив США.

Ми раніше інформували, що потужний зимовий шторм «Ферн», що розпочався у суботу, 24 січня, спричинив рекордні морози та сильні снігопади у Сполучених Штатах, змусивши владу запровадити надзвичайний стан у низці штатів.