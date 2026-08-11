Житель Франківська приїхав у гості до РФ і отримав в’язничний термін: за що його посадили

Засуджений у Росії мешканець Івано-Франківська Іван Столбов / © Пресслужба судів Свердловської області РФ

Реклама

У Росії суд засудив 34-річного мешканця Івано-Франківська Івана Столбова до 13 років колонії суворого режиму через донати на підтримку України. Чоловіка затримали під час поїздки до родичів до Єкатеринбурга.

Про це повідомило російське видання «Медиазона».

Реклама

Суддя Свердловського обласного суду Андрій Мінєєв призначив Столбову 13 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Чоловіка визнали винним у державній зраді за статтею 275 Кримінального кодексу РФ. Підставою для порушення кримінальної справи стали 11 переказів на рахунок однієї з українських організацій на суму «приблизно 100 гривень кожна».

Реклама

Згідно з матеріалами вироку, Столбов народився у Сарапулі та є громадянином Росії. До затримання він проживав у Івано-Франківську і не мав російської реєстрації. За даними журналістів, до Єкатеринбурга чоловік приїхав провідати родичів. Саме в аеропорту «Кольцово» його вперше затримали. До цього Столбов працював менеджером із закупівель.

Із даних картотек місцевих судів випливає, що чоловіка затримали на початку липня 2025 року. Після цього його тричі поспіль заарештовували за так званою «карусельною» схемою. 2 липня Столбова притягнули за протоколом про дрібне хуліганство, а 16 і 30 липня — за протоколами про дрібне хуліганство та непокору співробітнику ФСБ.

Двічі чоловіка затримували одразу після виходу з єкатеринбурзького спецприймача. У рішеннях Чкаловського суду зазначається, що приблизно о пів на дев’яту ранку чоловік нібито лаявся біля будівлі навпроти спецприймача. Водночас його мати та сестра, які приїхали зустрічати родича ще до 8-ї ранку, так і не побачили Столбова.

За словами родичів, о 8:36 до воріт спецприймача зайшли невідомі люди в масках, а вже о 8:40 з території виїхав автомобіль. Адвокат Столбова заявила в суді, що її підзахисного посадили в машину та вивезли безпосередньо з території спецприймача.

Реклама

Також у судовому рішенні зазначено, що Столбов має юнацьку епілепсію та приймає медикаменти від 17-річного віку.

До слова, у РФ двох учених, які вивчали гіперзвук, — Валерія Звегінцева та Владислава Галкіна — засудили до 12,5 року колонії та 1,5 року обмеження волі за «держзраду». Приводом стала їхня спільна стаття про газову динаміку в іранському журналі, яка перед цим пройшла дві експертизи на відсутність держтаємниці. Ці технології використовуються для ракет «Кинджал», «Циркон», «Авангард» і «Сармат».

Новини партнерів