- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 83
- Час на прочитання
- 1 хв
Жителі Енгельса й Саратова повідомляли про вибухи: влада заявила про загрозу атаки дронами
Жителі російських міст Енгельс та Саратов у ніч проти 7 грудня масово скаржилися на звуки вибухів. Місцева влада підтвердила інформацію про загрозу атаки безпілотників та привела екстрені служби у повну готовність.
За словами губернатора, до регіону надійшло попередження від Міністерства оборони РФ щодо можливих ударів БпЛА:
«Відомство повідомило про загрозу безпілотників. Локально в місцях можливої небезпеки можуть спрацьовувати системи оповіщення. Усі екстрені служби переведені в режим повної готовності», — заявив він.
Журналісти ASTRA опублікували відео, на яких чутно вибухи, однак зазначили, що кадри не мають геолокації, тож підтвердити місце зйомки неможливо.
Офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня безпілотники вразили Рязанський НПЗ нафтопереробний завод — це вже дев’ятий удар по об’єкту від початку 2025 року.