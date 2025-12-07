Жителі Енгельса й Саратова повідомляли про вибухи: влада заявила про загрозу атаки дронами

Дрон / © ТСН.ua

За словами губернатора, до регіону надійшло попередження від Міністерства оборони РФ щодо можливих ударів БпЛА:

«Відомство повідомило про загрозу безпілотників. Локально в місцях можливої небезпеки можуть спрацьовувати системи оповіщення. Усі екстрені служби переведені в режим повної готовності», — заявив він.

Журналісти ASTRA опублікували відео, на яких чутно вибухи, однак зазначили, що кадри не мають геолокації, тож підтвердити місце зйомки неможливо.

Офіційної інформації про наслідки чи можливі руйнування наразі немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 6 грудня безпілотники вразили Рязанський НПЗ нафтопереробний завод — це вже дев’ятий удар по об’єкту від початку 2025 року.