Україна — Німеччина

Реклама

Більшість громадян Німеччини більше не підтримують надання військової допомоги Україні — кількість прихильників постачання озброєння за рік обвалилася майже на 15 відсоткових пунктів. Про це свідчать результати щорічного репрезентативного опитування інституту Forsa на замовлення Фонду Кербера (Körber-Stiftung).

Про це повідомляє N-tv.

Реклама

Згідно з дослідженням, проведеним у вересні серед 1501 виборця віком від 18 років, у німецькому суспільстві посилюється втома від війни та запит на дипломатичне врегулювання замість військової підтримки:

Реклама

Проти зброї для України: зараз за надання військової допомоги Києву виступають лише 46% опитаних (торік таких було 59% ), тоді як 53% респондентів висловилися проти (у 2025 році — лише 39% ).

Запит на мирні переговори: на тлі повномасштабної війни РФ проти України, що триває з лютого 2022 року, 61% німців вважають, що Німеччина та Європа докладають недостатньо зусиль для проведення мирних переговорів.

Чи захищає Україна Європу: думки респондентів щодо того, чи боронить Україна своєю обороною також безпеку Німеччини та Європи, розділилися майже порівну — 50% погоджуються з цим твердженням, а 48% мають протилежну думку.

Стриманість у світі та розчарування у єдності Заходу

Опитування також зафіксувало загальне прагнення жителів ФРН до ізоляціонізму та обережності на міжнародній арені. Попри те, що дві третини опитаних очікують зростання кількості воєнних конфліктів у світі, 48% виступають за те, щоб Берлін сильніше стримувався під час міжнародних криз (+5 в.п. за рік). Лише 40% підтримують активніше залучення країни у світові справи (проти 48% у 2025 році), причому 77% із них хотіли б бачити насамперед дипломатичні зусилля.

Крім того, дослідження виявило й інші показові тенденції в настроях німців:

Росія залишається загрозою: переважна більшість опитаних ( 82% ) і надалі сприймають РФ як військову загрозу. Водночас щодо реакції на ймовірні російські гібридні атаки думки розділилися: 51% за рішучі контрзаходи, а 46% — за стриманість.

Проти військового лідерства ФРН: ідею того, щоб Німеччина взяла на себе роль військового лідера в Європі, відкидають 63% громадян (підтримують лише 35% ).

Скепсис щодо «колективного Заходу»: 61% респондентів вважають, що «Захід» як політична та культурна єдність між Європою та США більше не існує, а в суперництві між США та Китаєм 83% хочуть бачити Німеччину нейтральною (на бік Вашингтона стали б лише 15%).

Раніше повідомлялось, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів у межах програми PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння коштом європейських союзників.

Новини партнерів

Новини партнерів