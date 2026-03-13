Жителям Москви радять орієнтуватися за сонцем і зірками: що сталося

Москва / © Associated Press

На тлі перебоїв з мобільним інтернетом та зв’язком у центрі Москви, жителям російської столиці порадили використовувати для орієнтування Сонце та Полярну зірку.

Як повідомляє The Moscow Times, таку пораду в коментарі новинному агентству «Москва» дали у пресслужбі Московського фізико-технічного інституту.

«Орієнтація на Сонце — найпростіший і найнадійніший спосіб зрозуміти, де розташовані сторони світу. Воно встає на сході і сідає на заході», — пояснили російські «науковці», додавши, що опівдні світило вказує на південь.

На думку речників московського вишу, це має допомогти мешканцям та гостям столиці РФ орієнтуватися у центрі міста, де вже десятий день практично немає жодного зв’язку.

У нічний час, як зазначили в МФТІ, можна використовувати як навігаційний інструмент сузір’я Мала ведмедиця та астеризм Великий ківш (частину Великої ведмедиці), а також Полярну зірку, яка завжди вказує на північ.

На початку березня в Москві, як раніше і в інших російських регіонах, почали активно глушити мобільний Інтернет.

У центрі російської столиці доступ до мережі відсутній повністю, а в деяких інших районах абоненти відкривають лише сайти з «білого списку».

На цьому тлі, за даними Wildberries, москвичі різко наростили покупки пейджерів, рацій та стаціонарних телефонів. Окрім того, від 6 березня в Москві в 1,5 рази зріс продаж атласів і путівників по столиці та Московській області.

У Держдумі РФ запропонував відродити в російських містах мережу таксофонів з можливістю підключення до «безпечного» інтернету.

Нагадаємо, від 5 березня російська влада обмежила мобільний зв’язок у Москві. Такі заходи влада держави-агресорки пояснює питаннями «державної безпеки».