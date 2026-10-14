Жителів країни-союзниці України запитали, чи воюватимуть вони в разі нападу: результати шокують

Лише третина британців готова взяти до рук зброю в разі війни / © Фото з відкритих джерел

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На тлі зростання занепокоєння щодо безпеки Європи та можливого нападу Росії на країни НАТО у Великій Британії з’ясували, скільки громадян готові особисто брати участь у війні за свою державу. Результати показали помітну різницю між готовністю підтримувати армію фінансово та бажанням самим іти на фронт.

Про це повідомляє The Independent із посиланням на вересневе опитування Ipsos.

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Чи готові британці воювати за свою країну

Згідно з результатами опитування, в якому взяли участь 1090 дорослих респондентів, 48% британців вважають, що немає обставин, за яких вони були б готові взяти до рук зброю та воювати за Велику Британію. Натомість 36% учасників опитування відповіли, що за певних умов готові піти на війну. Решта опитаних не визначилися з відповіддю.

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Результати оприлюднили на тлі заяв головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, американського генерала Алексуса Гринкевича. Він сказав, що Альянс готовий «воювати хоч сьогодні», якщо зазнає нападу. Водночас європейські посадовці попереджають, що Росія може перевіряти міцність оборони НАТО за допомогою прихованих атак або обмеженого військового вторгнення.

Більшість підтримує збільшення оборонних витрат

Попри небажання частини громадян особисто воювати 51% опитаних вважають, що уряд має збільшити витрати на оборону та збройні сили. Вони підтримують це навіть за умови додаткових запозичень, підвищення податків або скорочення витрат на державні послуги. Лише 12% виступають за зменшення оборонного бюджету.

Водночас така підтримка не означає згоди з усіма можливими способами фінансування армії. Зокрема, 44% респондентів виступають проти збільшення витрат на оборону, якщо для цього доведеться підвищувати їхні особисті податки або скорочувати фінансування державних послуг. Ще 37% не підтримують збільшення державних запозичень заради цих потреб.

Половина учасників опитування також вважає, що Велика Британія має надати пріоритет розвитку тісніших оборонних відносин із Європейським Союзом.

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Директорка з досліджень Ipsos у Великій Британії Керолайн Паскелл зазначила, що результати свідчать про готовність значної частини суспільства підтримувати інвестиції в оборону, але водночас показують складність вибору способу їх фінансування.

«Наше останнє опитування підкреслює, що британці й далі усвідомлюють виклики, які стоять перед збройними силами країни: половина підтримує збільшення оборонних витрат попри загальний економічний тиск», — сказала вона.

За словами фахівчині, громадяни охочіше підтримують військові інвестиції, які можуть дати ширші економічні переваги, зокрема створення робочих місць і розвиток цивільної інфраструктури. Натомість опір посилюється, коли йдеться про підвищення особистих податків або скорочення державних послуг.

Як Британія готується до можливих загроз з боку Росії

У вересні міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що країна стикається з найвищим за кілька десятиліть ризиком втягування у військовий конфлікт. Він назвав Росію головною загрозою для британської безпеки та наголосив на необхідності поступово збільшувати оборонні витрати. За словами міністра, посилення армії має допомогти стримати потенційного противника, а не допустити війну. Про це йшлося в матеріалі про те, як Британія оцінює загрозу війни.

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Ще в серпні британський уряд доручив прискорити підготовку планів оборони країни після нових погроз з боку Москви через військову допомогу Україні. Плани передбачають координацію цивільних і військових структур на випадок кризи, а також розроблення секретного урядового документа про порядок роботи держави в умовах надзвичайної ситуації або збройного конфлікту. Окрему увагу приділяють загрозам між миром і повномасштабною війною, зокрема кібератакам на критичну інфраструктуру. Докладніше про ці заходи — в матеріалі про підготовку Британії до можливого нападу.

Військове керівництво країни також наголошує на необхідності швидкої відповіді в разі агресії. У червні начальник Генерального штабу британської армії генерал сер Ролі Вокер заявив, що британські сили мають бути готові завдати удару у відповідь по Росії протягом 30 хвилин, якщо механізми стримування не спрацюють. Він також повідомив про плани посилити оборонні можливості НАТО на східному фланзі Альянсу.

На цьому тлі результати опитування Ipsos показують, що підтримка зміцнення оборони у британському суспільстві співіснує з небажанням значної частини громадян брати особисту участь у війні. Питання про те, наскільки суспільство готове до можливих загроз, залишається не лише військовим, а й політичним та економічним викликом для уряду.

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