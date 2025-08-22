Житлові будинки стояли просто на ядерних відходах: в США виникла паніка через загрозу раку

В США виявили ядерні аідходи під житловими будинками

У передмісті Сент-Луїса, США, під шістьма житловими будинками виявлено ядерні відходи, що спричинило паніку та відновило занепокоєння щодо радіаційного забруднення в інших американських містах, де також проводилися ядерні дослідження.

Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Забруднення та його наслідки

Забруднення пов’язане з так званим «Манхеттенським проєктом» — дослідницькою програмою США часів Другої світової війни, яка призвела до створення перших атомних бомб. Велика частина радіоактивних матеріалів зберігалася неналежним чином, через що вони були під впливом вітру та дощу протягом десятиліть.

Згодом відходи потрапили у струмок Колдвотер-Крік, і дослідження 2025 року, проведене Гарвардським університетом, показало, що люди, які в дитинстві жили поруч із цим струмком, мають підвищений ризик захворювання на рак. Серед виявлених типів раку — лейкемія, рак щитовидної залози, молочної залози та товстої кишки, що відповідає хворобам, пов’язаним з радіаційним опроміненням.

Сім’ям, що постраждали від забруднення, наказано евакуюватися з будинків у місті Флоріссант, штат Міссурі. Вони отримають компенсацію, яка покриває вартість їхнього житла, а також кошти для придбання нової нерухомості.

Одна жінка з Флоріссанта, яка побажала залишитися анонімною, сказала, що про забруднення ніколи не повідомляли до покупки будинку, і що це стало для неї глибокою травмою.

«Дякую Богові, що у мене немає раку, але як щодо душевних страждань протягом останніх кількох років?», — сказала вона.

Небезпечні міста

Проблема забруднення відходами «Манхеттенського проєкту» не обмежується лише Сент-Луїсом. Інші міста, такі як Генфорд у Вашингтоні, Оук-Рідж у Теннессі та Лос-Аламос у Нью-Мексико, також залишаються небезпечно забрудненими.

Наприклад, у Генфорді, який вважається найбільш складним об’єктом для ядерного очищення в країні, дослідження 2003 року виявило більшу, ніж очікувалося, кількість пухлин центральної нервової системи та раку жіночої репродуктивної системи у людей, що жили там.

У Лос-Аламосі було виявлено екстремальне забруднення плутонієм, рівень якого можна порівняти з територіями, що постраждали від Чорнобильської катастрофи. Хоча влада продовжує зусилля з очищення, жителі цих громад досі стикаються з довгостроковими ризиками для здоров’я, що є суворим нагадуванням про те, що спадщина «Манхеттенського проєкту» досі не зникла.

