У французькому місті Рійє-ла-Пап, що на північний схід від Ліона, під час незаконних зйомок реп-кліпу спалахнула масштабна пожежа.

Про це пише BILD із посиланням на інформію префектури регіону Овернь–Рона–Альпи у соцмережі X (Twitter).

Інцидент стався вдень 8 листопада. Поліція отримала повідомлення про несанкціоновані зйомки у громадському місці. Коли правоохоронці прибули на місце, їх зустріла група людей у чорних і білих комбінезонах та масках, які почали стріляти у бік поліцейських феєрверками.

Одна з піротехнічних ракет потрапила на балкон житлового будинку, де загорілися картонні коробки, — повідомляє видання Le Progrès. Вогонь миттєво перекинувся з одного балкона на кілька поверхів, охопивши фасад і знищивши щонайменше п’ять квартир.

Пожежа та евакуація мешканців

На гасіння полум’я залучили десятки рятувальників. Однак навіть пожежників почали обстрілювати феєрверками. Через небезпеку прилеглі вулиці перекрили.

Близько 40 мешканців будинку довелося евакуювати — їх тимчасово розмістили у спортивному залі.

Атака на мера

На місце події прибув мер міста Александр Вансене, однак і він став мішенню нападників. Чиновника довелося вивести під охороною поліції. На щастя, він не постраждав.

«Були перейдені всі межі — лише дивом обійшлося без жертв», — заявив наступного дня в коментарі телеканалу BFMTV Вансене.

За його словами, прокуратура Ліона розпочала розслідування, але станом на 9 листопада затримань ще не проводили.

Будинок нещодавно відремонтували

Як повідомила префектка регіону Фаб’єнн Бюссьо, знищений пожежею будинок нещодавно був відремонтований коштом держави. Попередньо — ніхто не постраждав.

