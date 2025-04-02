Путінський переговірник родом із Києва: що відомо про Кирила Дмитрієва

Кирило Дмитрієв / © Getty Images

Реклама

Очільник Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв цього тижня відвідає Вашингтон. Він зустрінеться із представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.

Ба більше задля того, аби Дмитрієв полетів на зустріч, адміністрація Дональда Трампа погодилася тимчасово зняти з нього санкції.

Західні ЗМІ підкреслюють, що це буде перший візит російського посадовця до столиці США від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року — і водночас один із найвиразніших сигналів про розмороження контактів між Москвою та Вашингтоном після повернення Трампа до влади.

Реклама

Що відомо про головного переговорника Путіна — дізнавався ТСН.ua.

Хто такий Кирило Дмитрієв

Кирило Дмитрієв народився у 1975 році в Києві. Він навчався у фізико-математичній школі, а згодом, в 14 років, за програмою «Народна дипломатія» виїхав до США, де навчався у каліфорнійському коледжі «Fооthill College». Потім він вступив до Стенфордського університету, який закінчив з відзнакою.

Закінчивши Стенфорд з Дмитрієв працював у «Goldman Sachs» та «McKinsey», потім отримав «MBA» у бізнес-школі Гарвардського університету.

Як Дмитрієв опинився у Москві

Дмитрієв намагався зробити кар’єру в Москві, до якої приїхав у 2000 році. Там він оселився в невеликій двокімнатній квартирі на Окській вулиці.

У Москві він працював на посаді заступника гендиректора в компанії IBS. Через два роки Дмитрієв став директором з інвестицій в інвесткомпанії «Delta Private Equity» — підрозділ створеного при Біллі Клінтоні фонду Росія — США. Зокрема, він був головою Російської асоціації прямого і венчурного інвестування (РАВІ).

За даними журналістів-розслідувачів The Insider, саме в цей період його й завербували російські спецслужби. І як доказ, наводять факт купівлі автомобіля «Land Rover», який Дмитрієв оформив на посвідчення співробітника російської розвідки.

Як саме Дмитрієв отримав офіцерське посвідчення, невідомо, але джерела видання стверджують, що отримати в Росії офіцерське посвідчення або військовий квиток не складно.

Афера в Україні та робота на Пінчука

До України Дмитрієв повертається 2007 року, очоливши фонд «Icon Private Equity». Власником фонду був Віктор Пінчук, зять другого президента України Леоніда Кучми. Наступні три роки він з’являвся в колах найвідоміших бізнесменів країни.

В «Icon Private Equity» він провів кілька великих угод: продаж «Delta Bank» компанії «General Electric, Delta Credit» — Société Générale, акцій «СТС Медіа» — «Fidelity Investments».

Дмитрієв привозив до України російських артистів і робив спроби в будівельному бізнесі.

Зокрема, він був причетний до будівельної афери, а саме із котеджним містечком «Олімпік парк», будівництво якого зупинилося за рік після початку. З 900 передбачених проєктом будинків зведено трохи більш як сто. На сьогодні власники змушені розпродавати недобудови.

Що очолює Дмитрієв

Після оборудки з «Олімпік парком», у 2011 році, він повертається до Москви та стає очільником Фонду прямих інвестицій зі статутним фондом $10 млрд, який був придуманий і запущений Путіним, Медведєвим та Ельвірою Набіулліною.

Ця урядова організація, вирішує кому і в який проєкт вкладати надлишки бюджетних коштів. Переважно гроші вливаються у промислові гіганти, які належать наближеним до Кремля олігархам.

Як пише росвидання «Навальний», державний фонд РФПІ просто не публікує жодної звітності.

За даними The Insider, Дмитрієв окрім РФПІ, входить до наглядових рад «Газпромбанку», «Ростелекома», «Алросы», «Транснафти» та РЖД.

Його зарплата засекречена з 2022 року, але за рік до цього він отримав понад 75,5 млн рублів в РФПІ (майже $790 тис.), 4 млн рублів у «Ростелекомі» і (майже $42 тисячі), 5,7 млн рублів в РЖД (майже $60 тисяч), майже 6,4 млн рублів в «Алросе» (майже $66 тисяч), майже 8 млн рублів у «Транснафті» (приблизно $83 тисячі) і майже 42 млн рублів у «Газпромбанку» (приблизно $440 тисяч).

Вдале одруження

Вплив Дмитрієва сильно зріс після одруження у 2006 році з Наталією Поповою. Попова є подругою молодшої доньки диктатора Путіна Катерини Тихонової. Жінки разом навчалися у МДУ, зараз Попова — заступниця Тихонової у фонді «Іннопрактика».

Наталія Попова / Джерело: «Иннопрактика»

Як повідомляють журналісти-розслідувачі видання «Навальний», список титулів, звань та регалій Попової нескінченний: у свої 43 роки вона вчена (зі ступенем), популяризатор науки, громадський омбудсмен у сфері захисту прав високотехнологічних компаній, інноватор, тренер, лектор, організатор форумів та конференцій.

Зокрема, жінка веде кілька телепередач, реаліті-шоу та виховує однорічного чина. Однак, як зазначають журналісти, все це їй вдається реалізувати завдяки дружбі із дочкою російського диктатора.

До цього знайомства вона жила з батьками під Москвою, працювала позаштатною кореспонденткою «Комсомольськой правды» та виплачувала кредит за автомобіль Mitsubishi Carisma.

Журналісти видання зазначають, що за 10 років дружби, Попова і Тихонова зареєстрували ще кілька фірм разом, сама Іннопрактика завалена грошима держкомпаній, а її очільниця займається незрозуміло чим.

До свого заміжжя, Попова познайомила Дмитрієва із Тихоновою та Кирилом Шамаловим, який на той момент був чоловіком молодшої дочки Путіна. Вони, зі свого боку, познайомили Дмитрієва тодішнім головою Адміністрації президента РФ Сергієм Івановим.

Як повідомляло видання Financial Times, саме дружба з Тихоновою та її колишнім чоловіком, зробила Дмитрієва «могутньою фігурою у Кремлі»

Нерухомість

Видання The Insider повідомляє, що Дмитрієв володіє двома квартирами у Москві на Великій Дорогомилівській вулиці і в ЖК преміумкласу «Дом на Озерковской» (її вартість приблизно 270 млн рублів, або приблизно $2,8 млн), окрім того, він побудував маєток в елітному селищі на Новоризькому шосе.

Його жінка є власницею кількох елітних квартир, кількох приміщень площею в 810 квадратних метрів, в хмарочосах Нева Тауерс, та володіє нерухомістю закордоном, зокрема у Монако.

Своєю чергою, видання «Навальний» розповідає про французьку нерухомість Дмитрієва та Попової, загальна вартість якої становить 16 мільйонів євро.

Окрім того, путінський чиновник записав свою «солідну дачу», а саме новий особняк у центрі РУбльовки, на 70-річну тещу, Маргариту Попову.

Ба більше, на батька Дмитрієва, Олександра Дмитрієва, оформлені:

Квартира на мисі Антиб у Франції

Квартира в Куршевелі

Дві сусідні квартири, загальною площею. 980 метрів квадратних.

Вищезгадані квартири займають цілий поверх у житловому комплексі «IL Primo району Burj Khalifa». (Дубаї, ОАЕ) Вартість на момент покупки становила майже 8,5 мільйона євро.

Журналісти-розслідувачі підрахували, що російське майно, вілла та квартири у Франції, цілий поверх у дубайському хмарочосі та інші активи Дмитрієва — все це разом можна оцінити у 7,5 мільярда рублів.

Батько Дмитрієва — відомий український академік, що працює в Києві

Олександр Дмитрієв — український біолог завідувач Лабораторії імунітету рослин Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, віцепрезидент Українського товариства фітопатологів.

Сторінка Бібліотечного порталу Національної академії наук України / © скриншот

Він живе та працює в Києві. Дмитрієв-старший був задіяний у схемах котеджного містечка «Олімпік парк».

На перших етапах на нього була оформлена земля, на якій планували будувати. Сьогодні в його власності три гектари.

Він відомий академік з десятками наукових праць, включаючи свіжі публікації 2023–2024 років, паралельно займався офшорними схемами та інвестував у елітну нерухомість.

Згідно з кіпрською звітністю, його офшор у 2014 році купив цінні папери за 59 тисяч євро, які того ж року були переоцінені до 45 мільйонів євро.

Перемовини у Саудівській Аравії та зв’язки із Трампом

Російське «опозиційне» видання «Важные истории» називає Дмитрієва «ключовим російським перемовником із США». Адже він фігурував у доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання РФ у президентські вибори США-2016.

Як встановив Мюллер, незадовго до інавгурації Дональда Трампа у 2017 році Дмитрієв зустрівся на Сейшельських островах з Еріком Прінсом — спонсором Трампа та засновником ПВК Blackwater.

Зустріч мала сприяти встановленню контактів між командою Трампа та Москвою. В той самий період Дмитрієв зустрічався з радником Трампа Ентоні Скарамуччі під час форуму в Давосі.

Після перемоги Трампа на виборах 2024 Дмитрієв брав участь у російсько-американській дипломатії та був включений до команди переговорників РФ зі США.

Як повідомляло видання Reuters, що нещодавно Дмитрієв брав участь у переговорах щодо обміну колишнього американського дипломата та вчителя Марка Фогеля на засудженого в США за відмивання грошей росіянина Олександра Винника.

ЗМІ також наживають Кирила Дмитрієва «гаманцем Путіна» і навіть його «наступником», адже саме він виконує ключову роль у неофіційних контактах з командою Трампа. І саме йому, ймовірно у Кремлі можуть доручити керувати українським напрямком.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.