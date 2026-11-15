"Життя було б казкою, якби не погода": українка назвала несподівані мінуси переїзду до Польщі

Польща / © Unsplash

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Українка Анастасія вже чотири роки живе та працює вчителькою у Польщі. За цей час вона встигла відчути як переваги життя за кордоном, так і його недоліки.

Своїми спостереженнями та враженнями від життя в іншій країні дівчина поділилася у TikTok.

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Життя в Польщі: що розчаровує українців за кордоном

Серед головних недоліків життя у Польщі Анастасія виділила кліматичні умови. Вона зазначила, що сонячна погода тут буває нечасто: навіть навесні та влітку нерідко небо затягує хмарами й ідуть дощі.

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«В мене не вкладається в голові, як може бути стільки сірих днів. Будь це літо, весна, осінь, зима, постійно сіро і йде дощ. Сюди б хорошу погоду і життя було б казка», — розповіла українка.

Ще одним мінусом життя у Польщі Анастасія назвала політичну ситуацію. За її словами, напередодні виборів деякі політики можуть загострювати суперечності між поляками та українцями, перекладаючи на останніх відповідальність за проблеми країни. При цьому дівчина зауважила, що чимало поляків розпізнають маніпуляції та не підтримують подібних заяв.

Окремо вона звернула увагу на труднощі з отриманням карти побиту. За словами Анастасії, навіть після кількох років життя та роботи в Польщі, а також сплати податків, українці можуть відчувати невизначеність щодо свого правового становища.

«Начебто живеш тут, платиш податки, але ти все одно тут ти ніхто, і звати тебе ніяк. Щоб отримати карту побиту, треба пройти сім кіл справжнього пекла», — поділилася вона.

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Переваги життя в Польщі: зарплати, ставлення місцевих та інфраструктура

Попри труднощі, Анастасія позитивно відгукується про ставлення поляків до українців. За її словами, за чотири роки життя в країні вона не стикалася з негативним ставленням до себе. Навпаки, місцеві жителі здебільшого були доброзичливими та готовими допомогти.

«За чотири роки життя тут ще ні разу не зустріла людей, які були до мене негативно налаштовані. Всі були дуже доброзичливі та готові допомогти», — розповіла українка.

Ще однією перевагою Польщі дівчина вважає рівень життя. За її словами, навіть на звичайних посадах тут можна заробляти значно більше, ніж в Україні, та дозволяти собі вищий рівень комфорту.

Також Анастасія відзначила розвинену інфраструктуру Кракова, де нині мешкає. Зокрема, їй подобаються громадський транспорт, якість доріг і чистота міста.

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«Справді видно, куди йдуть гроші з податків. І тут я маю на увазі, що добре розвинутий транспорт, хороші дороги та чистота», — пояснила українка.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про українку Людмилу Русіну, яка живе в Німеччині та була здивована звичкою місцевих залишати непотрібні речі біля смітників. За її словами, охочі забирають звідти меблі, техніку й одяг, причому серед них трапляються навіть власники дорогих автомобілів. Згодом жінка й сама почала користуватися такою можливістю.

Також ми розповідали про українську вчительку, яка понад два роки живе та працює в Канаді. Жінка поділилася труднощами адаптації в місцевій школі: за її словами, на початку роботи колеги не поспішали допомагати їй розібратися з правилами та організацією навчального процесу. Крім того, педагогиня припустила, що деякі місцеві можуть заздрити успіхам іммігрантів.

Ще одна історія стосувалася українки Тетяни Лисюк, яка придбала будинок в італійському селі за 18 тисяч євро. Після переїзду на неї чекав несподіваний «нюанс»: поруч із помешканням оселилися 23 коти. Тепер жінка жартома називає себе їхньою безкоштовною прислугою, адже регулярно годує пухнастих сусідів.

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