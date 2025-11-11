"Життя на валізах": українка про побут біженців у таборі в Норвегії

Українські біженці

Українська біженка в Норвегії показала свій день у таборі. Жінка живе «на валізах», очікуючи на переїзд у комуну, але знаходить час для настільних ігор та вогнища з сосисками.

Про це пише українка heej_liza.

«Після сніданку ми починаємо прибирання та пакування валіз. Бо скоро нам переїжджати у комуну. Нам захотілося завчасно це все спакувати», — підкреслила вона.

Як проходить день у таборі

Біженка поділилася своїм типовим розпорядком дня. За її словами, вона зазвичай прокидається о 9 — 10 ранку.

Поки сусіди сплять або кухня вільна, вона швидко готує сніданок. Жінка намагається не затримуватись, щоб інша сім’я теж могла скористатися кухнею.

Після прибирання та пакування речей українці збираються разом, щоб грати в настільні ігри.

Згодом, розповідає українка, вона виходить гуляти, бере з собою чай або якусь їжу. Цього разу, за її словами, їм захотілося розпалити вогнище та посмажити сосиски.

Після прогулянки та відпочинку біженка сідає за вивчення норвезької мови, щоб підготуватися до подальшого життя в країні.

Нагадаємо, у вересні 2025 року ЄС зафіксував різкий стрибок кількості українців, які отримали тимчасовий захист — понад 79 тисяч, що стало найвищим показником за два роки. Євростат пов’язує це з дозволом Україні на виїзд чоловіків 18–22 років, унаслідок чого вперше більшість заявників становили дорослі чоловіки. Загалом у ЄС під таким статусом перебувають 4,3 млн українців, а його дію продовжено до березня 2027 року.