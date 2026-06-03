Життя у Швеції не таке ідеальне: українка розповіла про дві реальності (відео)

Прапор Швеції / © pixabay.com

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Питання зміни країни перебування або першого виїзду з України до Швеції має дві протилежні реальності.

Про специфіку адаптації, фінансову допомогу, проблеми з медициною та приховані можливості розповіла українська блогерка під ніком asiyat2412 у соцмережі TikTok.

Реалії першого року: суворий клімат, мовний бар’єр і виживання на мізерну допомогу

Серед головних труднощів, з якими стикаються новоприбулі українці, блогерка виділяє суворий клімат, бюрократію і мовний бар’єр. Знайти роботу без знання шведської чи високого рівня англійської мови вкрай важко. Окрім цього, на початку виникають серйозні проблеми через відсутність місцевого ідентифікаційного коду.

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«Без персонального номера — це такий, як ідентифікаційний, який одразу тобі не дадуть — ти не можеш навіть легко та швидко орендувати собі житло, і багато чого ще не можеш. Навіть знижки в магазинах ти не можеш отримати без персонального номера, а його ти отримаєш щонайменше через рік», — зазначає вона.

Також українка критично відгукується про місцеву систему охорони здоров’я на первинному етапі та фінансове забезпечення під тимчасовим захистом.

«Медицина — то страшне. То можна чекати просто на відвідування спеціаліста два, три, чотири місяці. Взагалі здати аналізи, ну це просто щось на нереальному, лише за великі кошти. А коли ви тільки приїжджаєте, вам надають захист і таку допомогу — ну просто 1 800 крон. Ну що це там, 160 євро на місяць. На ці кошти просто неможливо жити», — зауважила блогерка.

За її словами, заселити українців можуть до віддалених сіл чи лісової місцевості, де немає доступу до великих магазинів або гуманітарних програм, які діють у столиці. Окрім того, існує ризик не залишитися у країні надовго після значних інвестицій у власну інтеграцію.

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Інша реальність: безкоштовне житло та освіта

Попри перші мінуси Швеція добре допомагає від перших днів. Переселенцям безкоштовно дають спочатку тимчасове житло, а потім — квартиру, де не треба платити за оренду й комуналку. Грошей на їжу мало, але якщо економити і ходити до дешевих магазинів при церквах, то на життя вистачить.

«Навчання безкоштовне, навіть в університеті. Навіть якщо вам 40 років, як мені, ви можете вступити до університету абсолютно безкоштовно. Для цього треба лише знати шведську, англійську мову та мати сертифікат про середню освіту», — ділиться користувачка.

Що змінюється за рік життя у Швеції

Кардинальні зміни в житті мігрантів відбуваються після першого року проживання, коли оформлюється персональний номер. У цей період виплати на одну дорослу людину, яка не працює, суттєво зростають.

«Ваша допомога на одну людину збільшується і ви отримуєте на дорослого майже 500 євро, тобто як у Німеччині. Це через рік. За вас продовжують сплачувати за квартиру, якщо ви не працюєте. У вас відкриваються можливості отримати практику, більше можливості влаштуватися на роботу», — пояснює блогерка.

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Також змінюється ситуація з медициною у разі виявлення серйозних патологій. За наявності складних захворювань, як-от онкологія чи діабет, держава повністю покриває витрати на хіміотерапію і медикаменти. Пацієнт сплачує лише фіксовану вартість самого візиту до лікаря, яка становить близько 30 євро, замість сотень тисяч гривень за операції.

Наприкінці авторка підкреслює, що реальні шанси залишитися ув країні на постійній основі є — чимало українців уже змогли змінити статус перебування завдяки офіційному працевлаштуванню. Крім того, всупереч стереотипам про суворий клімат, Швеція влітку пропонує багато теплих сонячних днів, які дозволяють відпочивати на місцевих озерах і морі.

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка прожила у США понад три роки і повернулася назад до села. Тетяна розповіла про складні внутрішні запитання та рішення знову кардинально змінити своє життя.

Також багато українців романтизують життя у Німеччині та думають, що це — рай, адже там великі зарплати, високий рівень життя і можливість жити достойно, працюючи на найпростішій роботі. Чи справді все настільки райдужно?

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Раніше ми писали, що українка, яка живе в Іспанії, порівняла популярне серед біженців східне узбережжя з Країною Басків. За її словами, на півночі країни вищі зарплати, безпечніше та чистіше, але купити житло там значно складніше через високі ціни.

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