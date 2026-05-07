Життя у Швеції очима українця: чому емігранти обирають скандинавський спокій попри холодний клімат

Швеція — найкращий варіант для розміреного та безпечного життя, переконаний українець Роман, який змінив місце проживання кілька років тому. Холодний клімат тут цілком компенсується солідною соціалкою, розвиненою інфраструктурою та високими доходами населення.

За два з половиною роки перебування у Швеції герой нашої розповіді чув лише позитивні відгуки про цю країну від інших емігрантів. Чому скандинавський спокій стає головним аргументом для переїзду та які переваги отримують приїжджі, пише «Фокус».

За словами чоловіка, є українці, які вимушено опинилися у Швеції. Їм там нелегко й хочеться повернутися додому. Зокрема, він зауважив, що в цій країні досить складно вести бізнес через низку об’єктивних факторів.

Найкраща країна для життя

«Це одна з найкращих країн для життя, якщо не враховувати клімат, на який люди скаржаться, але і на нього немає що нарікати, бо він дуже-дуже схожий до українського», — розповідає Роман у своєму відео, опублікованому на сторінці в TikTok (@roma.ne.vdoma).

Чоловік каже, що побутує стереотип, що для переїзду в Швецію потрібно мати чималий бюджет на перший час, але це не так, за його словами. Достатньо заплатити лише за дорогу.

«При великому бажанні сюди можна дістатися за доларів 100. Можливо, і дешевше. Автобусом до Польщі, а звідти — з Варшави до Мальмо є квитки вартість 150 крон, тобто десь 700 грн. Це літак. Уявляєте? І все», — додає він.

Приймають усіх

Роман стверджує, що навіть якщо в українців немає ані копійки, то їм дадуть всю необхідну допомогу на перший час. «Дають все. Приютять, дадуть поїсти, дадуть кімнату. Будеш вчитися. В цей час держава буде про тебе дбати. Повір, голодним не будеш і матимеш дах над головою», — додав чоловік.

За його словами, багато переваг є для дітей — безплатне навчання, багато медичних послуг, розваг тощо. Хоча в коментарях йому заперечили. Мовляв, дитячі садочки там платні.

Коментарі користувачів Мережі / © із соцмереж

«Країна, де є все. Навіть, я би сказав, забагато», — резюмував Роман, який у Швеції працює прибиральником на кладовищі.

Ірландський уряд розпочинає масштабне згортання програми екстреного розміщення українських біженців. Нова стратегія змусить тисячі людей самостійно шукати житло на дефіцитному ринку оренди вже від серпня.

Раніше ми писали про те, що США жорстко «фільтруватимуть» біженців. Державний департамент США запровадив нові негласні інструкції для консулів, згідно з якими заявникам на отримання візи можуть відмовляти, якщо вони висловлюють побоювання щодо повернення на свою батьківщину.

