Життя в Іспанії виявилося не таким, як очікувалося: українка розкрила, що її розчарувало

Іспанія / © bigseventravel.com

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Реалії європейського життя виявилися протилежними до відпочинкового глянцю: українка Анна Чумак повернулася додому після еміграції до Іспанії, розчарувавшись у місцевому побуті та житлових умовах. Дівчині знадобився майже рік на роздуми, щоб остаточно зібрати всі речі в одну 26-кілограмову коробку та виїхати назад до України.

Про свій досвід блогерка розповіла у своєму Instagram.

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Життя в Іспанії — що варто знати

За словами українки, найбільшим розчаруванням для неї стали побутові особливості іспанського житла. Вона згадує суцільну кахельну підлогу навіть у спальнях, відсутність центрального опалення в старих будинках та вікна, що виходять у глухий внутрішній двір (patio). Через це взимку у приміщеннях стає холодніше, ніж на вулиці, а влітку бракує світла й свіжого повітря.

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«Взимку в квартирах нерідко холодніше, ніж надворі. Особливо в старих будинках, де центрального опалення просто немає. А якщо додати до цього плитку на підлозі та вікна у patio, то комфортною температуру назвати складно», — розповіла дівчина.

Життя ускладнювали й інші побутові дрібниці: звичка іспанців ходити вдома у вуличному взутті, брак кондиціонерів у багатьох квартирах, а також шумні вулиці та надмірна емоційність місцевих, через яку було важко працювати поза домом. Після повернення в Україну дівчині довелося довго звикати до життя наново, адже її оточення змінилося, а стосунки з родиною довелося вибудовувати з нуля.

«Я ніби випала з життя своєї родини. Поки вони проводили час разом, святкували, проживали важливі моменти, я могла бути поруч лише через екран телефону. Довелося заново вбудовуватися в сімейне життя і відновлювати наші спільні традиції», — зазначила Анна.

Попри складний шлях і відчуття розриву між двома країнами, блогерка переосмислила власні звички та підкреслила, що абсолютно не шкодує про рішення повернутися додому.

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Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка Анна, яка кілька років мешкала у Вроцлаві, поділилася детальним розкадруванням свого сімейного бюджету перед тим, як ухвалити рішення про переїзд до Німеччини, а згодом — до Іспанії.

Раніше ми писали, що українка прожила в Польщі та розповіла, що там справді краще, а що гірше.

Також ми писали, що українки, які переїхали до Болгарії після початку повномасштабної війни, розповіли, скільки витрачають на житло, продукти та комунальні послуги, а також із якими несподіваними ситуаціями зіткнулися в новій країні. Їхня розповідь викликала дискусію в Мережі.

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