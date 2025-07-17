Жив серед собак та спілкувався гавкотом: у Таїланді знайшли маленького хлопчика-"мауглі"

Маленькому хлопчику в аїланді допомогли вижити собаки

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У лісі на півночі Таїланду знайшли восьмирічного хлопчика, якого, за всіма ознаками, виростили собаки. Влада провінції Уттарадіт повідомила, що тварини допомагали дитині вижити протягом багатьох років.

Про це пише Bild.

Життя в ізоляції та наркотичному притоні

Як зазначає The Economic Times, весь цей час хлопчик жив у напівзруйнованій хатині зі своєю матір’ю та братом. Його мати страждає на важку наркотичну залежність та щодня жебракує у храмах, залишаючи сина самого.

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За інформацією Punch Newspapers, мати та брат хлопчика обидва мали позитивні результати тестів на наркотики. Сусіди також розповіли, що сім’я була ізольована від громади, а хлопчик не мав контакту з іншими дітьми. Вчителька місцевої школи, назвала будинок, де вони жили, «червоною зоною для наркотиків».

Пошук та порятунок

Після повідомлень від місцевих жителів, благодійна організація із захисту дітей та підлітків зацікавилася долею хлопчика. Її керівниця Павіна Хонгсакул звернулася до поліції. Як повідомляє Gulf News, наприкінці червня у хатині на палях у лісі провели обшук під керівництвом Павіни Хонгсакул за участю Міністерства освіти Таїланду та поліції Лап Лае. Хлопчика знайшли серед шести собак.

За словами очевидців, під час порятунку хлопчик поводився як собака — гавкав і повзав на чотирьох.

«Він не говорив — тільки гавкав. Це було жахливе видовище», — підтвердила Павіна Хонгсакул.

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Місцеві жителі розповіли, що ніхто не хотів, щоб інші діти навіть наближалися до цього хлопчика, тому він все більше зближувався з собаками і переймав їхню поведінку.

Шанс на нове життя

Наразі хлопчика, якого влада Таїланду офіційно називає лише «А» з юридичних причин, переміщено до місцевого дитячого притулку. Дитина не відвідувала школу більше двох років, хоча її мати отримувала державну субсидію на освіту в розмірі 400 батів.

«Ми будемо продовжувати спостерігати за ним і робити все можливе, щоб він отримав все необхідне. У нього є шанс на хороше життя», — пообіцяна Павіна Хонгсакул.

Нагадаємо, у Таїланді буддійські ченці стали жертвами спокуси та шантажу. Поліція заарештувала жінку, яка нібито підбивала ченців на інтимні стосунки, а потім вимагала величезні суми грошей за мовчання.

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