Живуть під "прикриттям": спливли резонансні подробиці про синів Путіна і Кабаєвої

Відомо, що двоє синів Путіна і Кабаєвої — Іван та Володимир — у документах мають прізвище Спиридонови.

Путін і Кабаєва

Путін і Кабаєва / © Getty Images

Спільні діти російського диктатора Володимира Путіна та колишньої олімпійської чемпіонки з художньої гімнастики Аліни Кабаєвої живуть під «прикриттям». Зокрема їхні два сини — Іван та Володимир в документах мають прізвище Спиридонови.

Про це повідомляє росыйське видання «Агентство». Там зазначили, що під вигаданими прізвищами живуть і дочки кремлівського очільника — Катерина та Марія.

Яке прізвище мають сини Путіна

Щодо синів Путіна, то, ймовірно, їхнє прізвище походить від по батькові діда з батьківського боку — Володимира Спиридоновича Путіна. А прізвище Тихонова, яке носить дочка очільника Кремля, Катерина, найімовірніше, пов’язане з по батькові Катерини Шкребневої, бабусі Путіна по матері.

Де мешкають сини Путіна та Кабаєвої

Відомо, що Володимир Путін і Аліна Кабаєва разом із двома синами більшість часу проводять у президентській резиденції на Валдаї.

За інформацією одного з російських видань, спеціально для Кабаєвої, її дітей та обслуги там звели окремий дерев’яний палац, спа-комплекс, дитячу зону відпочинку та великий парк.

Іноді Іван і Володимир все ж з’являються на публіці, що й дозволило журналістам отримати їхні фотографії.

Ймовірні сини Путіна та Кабаєвої

Раніше росЗМІ розповідали, що, ймовірно, синів Путіна готують до спортивної діяльності. Вони займаються з професійними тренерами: з гімнастики, плавання та шахів. До того ж їм починають підбирати викладачів для загальноосвітніх предметів.

Водночас ексдепутат Держдуми РФ бізнесмен Ілля Пономарьов стверджував, що колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва не є коханкою чи дружиною диктатора Путіна, він також не є батьком її дітей.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТАЄМНА ДОНЬКА ПУТІНА | ТСН ЗНАЙШЛА БАЙСТРЮЧКУ ДИКТАТОРА В ПАРИЖІ | ЕКСКЛЮЗИВ

