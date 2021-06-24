Тіло старшої доньки шукали два дні, а батька – чотири: подробиці загибелі родини на Київському морі

Тіло старшої доньки шукали два дні, а батька – чотири: подробиці загибелі родини на Київському морі

Згорьована родина поховає усіх трьох разом - чоловіка з двома доньками.

В акваторії Київського водосховища, поблизу села Лебедівка Вишгородського району, після чотирьох діб пошуків знайшли тіло 36-річного чоловіка, якого на матраці разом із старшою донькою віднесло у Київське море.

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Тіло знайшли місцеві жителі 24 червня – на п'ятий день після зникнення.

Трагедія сталася на Трійцю

Трагедія сталась на Трійцю, 20 червня, поблизу села Лебедівка. За словами очевидців, надувні матраци, на яких плавала родина, віднесло від берега, де вони перекинулися.

"Раніше, 20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули три особи: 36-річний батько та дві дитини 10 та чотирьох років", - розповіли у пресслужбі ДСНС.

Місцева жителька Ірина розповіла, що в день трагедії Київське море було спокійним, а тому вона навіть не уявляє, як таке могло статись.

"Дитину навіть до лікарні не встигли довезти…"

20 червня меншу дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але дорогою до лікарні дитина померла.

"Як матраци могло перевернути, я навіть не уявляю. Бачила, як витягли молодшу дівчинку, років чотирьох. Їй робили штучне дихання, приїхала швидка, відвезла її. Але, кажуть, дитину навіть до лікарні не встигли довезти. А мама була у стані шоку", - каже очевидиця.

Тіло старшої дівчинки знайшли за 10 кілометрів від берега

Тіло старшої дівчинки виявили ввечері 22 червня на відстані більше 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Пошуки чоловіка тривали до сьогоднішнього дня.

Родина мешкала поблизу місця трагедії

Відомо, що родина мешкала поблизу місця трагедії.

У селі розповідають, що в жінки, яка втратила чоловіка та двох доньок залишилася тільки матір.

Поховають усіх трьох разом

"Батько – місцевий житель. А дружина з тещею приїхали сюди багато років тому. Це таке горе для матері Ліни, Тетяни. Кілька років тому вона сама втратила чоловіка. Весь цей час їздила на заробітки в Європу, працювала покоївкою. А тепер загинув зять і двоє онучок", - розповів знайомий родини.

Згорьована родина поховає усіх трьох разом - чоловіка з двома доньками.

Як врятувати людину, яка йде під воду

Рятувальники вкотре закликають відпочивальників бути обачними. Бо з початку року 444 людини вже втопилися. 46 із них - діти.

Однак, додають, якщо плаваєте добре, а поруч - нікого, то спробувати зарадити біді можна самостійно. Головне - обпливти потерпілого ззаду, аби не потягнув на дно.

"Торкаєтеся його за плече, іншу руку ви згинаєте в кисті, тим самим перетискаючи на себе, та починаєте транспортувати його спиною до берега", - зауважують рятувальники і нагадують про необхідність підтримувати підборіддя, щоб не нахапатися води.

Уже на березі потрібно пересвідчитися, що людина дихає і обов'язково викликати швидку.

Нагадаємо, на Київському морі врятували 10-річну дівчинку, яка вистрибнула з човна за чотири кілометри від берега.

Новини України: як врятувати людину, яка йде під воду

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