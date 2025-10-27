Де в Україні можна зустріти привидів: 5 найзагадковіших і містичних місць (фото)

Ставка Гітлера / © Вінницький обласний краєзнавчий музей

В Україні є безліч місць, де реальна історія настільки тісно переплетена з містикою та легендами, що вони ідеально підходять для мандрівників, які шукають холодок по спині навіть серед дня. Це руїни, що не піддаються науковому поясненню, і похмурі замки з кривавим минулим.

Про це пише Discover.

1. Містичне «Озеро привидів» (Хмельниччина)

У селі Хропотова на Хмельниччині розташоване Озеро Вікнина, яке не замерзає навіть у найлютіші морози. Температура води в ньому цілий рік тримається на рівні +13…+15°C, і взимку воно парує, ніби дихає.

Місцеві називають його озером привидів. За легендою, на дні є «вікно» в інший світ, куди затягнуло колись чоловіка з кіньми, яких пізніше знайшли у водоймі за десять кілометрів звідси.

У селі Хропотова на Хмельниччині розташоване Озеро Вікнина. / © discover.net.ua

2. Тараканівський форт — цитадель-пастка (Рівненщина)

Неподалік Дубна, захований у лісі, стоїть Тараканівський форт — фортифікаційний комплекс кінця XIX століття. Він так і не побачив великої війни, але має похмуре минуле як військова в’язниця, а потім — секретний об’єкт НКВС.

Форт вважається найбільш атмосферною локацією для поціновувачів містики. Тут досі розповідають про привидів закатованих в’язнів, яких можна почути у довгих підземних коридорах.

Тараканівський форт. / © discover.net.ua

3. «Камінне село» — український Стоунхендж (Житомирщина)

Серед поліських лісів біля села Рудня-Замисловицька розкинулося природне урочище з гігантських валунів — Камінне село. Геологи пояснюють походження каменів льодовиковою теорією, але їхній вік оцінюють у понад 2 мільярди років.

За легендою, Бог перетворив заможне село на каміння за жадібність його жителів. На одному з валунів, який називають «Божий камінь», збереглися сліди, які приписують Господу. Тут також є камені бажань і щілина, прохід через яку нібито очищує від гріхів.

Камінне село. / © discover.net.ua

4. Сатанівський замок — фортеця-пентаграма (Хмельниччина)

У селищі Сатанів над річкою Збруч розташований замок, збудований на високому пагорбі. Походження назви селища досі дискусійне: від римського «Sat» до тюркського «шайтана» (осередку нечистої сили).

Фортеця має п’ятикутний план, який деякі містики асоціюють із пентаграмою. Хоча дослідники наголошують, що така форма була обрана для кращої оборони.

Сатанівський замок. / © ukrainaincognita.com

5. Ставка Гітлера «Вервольф» — на крові й окультизмі (Вінниччина)

Неподалік Вінниці розташована ставка Гітлера «Вервольф» («Перевертень»). Комплекс був збудований у суворій таємниці. Найтяжчі роботи виконували військовополонені, яких разом із німецькими інженерами, причетними до будівництва, знищили.

Назва ставки невипадкова, оскільки Гітлер приділяв увагу окультизму. Є свідчення, що місце для «Вервольфа» обирали за порадами 400 магів та астрологів. Болгарська ясновидиця Ванга також говорила про «небезпечну енергетику» цієї локації.

Ставка Гітлера «Вервольф». / © Вінницький обласний краєзнавчий музей

