Англія суттєво спростила процедуру перетину кордону для вакцинованих осіб: що змінилось

При перетині кордону повністю вакциновані туристи більше не зобов’язані надавати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Англія скасовує обов’язкові ПЛР-тести перед прибуттям до країни для вакцинованих осіб. Також відтепер не потрібно буде проходити самоізоляцію після перетину англійського кордону.

Про це пише The Independent.

"З п'ятниці ми скасовуємо перевірку перед вильотом. Ми також скасовуємо вимогу на самоізоляцію після прибуття", – заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Так, від 7 січня при перетині англійського кордону повністю вакциновані (щонайменше 2 дози щеплень) туристи, а також неповнолітні особи більше не зобов’язані надавати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або експрес-тесту на антиген.

Крім того, буде скасовано рішення про обов’язкове проходження ПЛР-тестування на другий день після прибуття. Як наслідок — більше не доведеться самоізолюватися, очікуючи результат тесту, який зазвичай приходить на наступний день.

Наразі таке послаблення обмежень поширюється лише на Англію, але цілком ймовірно, що уряди Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії незабаром підтримають це рішення.

Крім того, міністр транспорту Грант Шаппс у своєму Twitter написав, що ці заходи є вже не дієвими, оскільки новий найзаразніший штам коронавірусу Омікрон "є домінуючим і широко поширеним у Великій Британії".

Попри це, для невакцинованих туристів правила залишаться незмінними. Вони як і раніше повинні будуть надавати негативний ПЛР-тест або антиген-тест перед від'їздом до країни, проходити самоізоляцію протягом 10 днів після прибуття, а також здавати ПЛР-тест на другий і восьмий дні самоізоляції.

Перевірити актуальну інформацію щодо перетину кордонів країн світу можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше уряд Ізраїль змінив правила в’їзду для іноземців. Від 9 січня в'їзд на територію країни дозволено для вакцинованих осіб, а також тих, хто вже перехворів коронавірусом.

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