Австрія і Нідерланди відкрили кордони для українців: умови в'їзду

І Австрія, і Нідерланди дозволяють в'зд щепленим індійською вакциною Covishield і китайською Sinovac.
Австрія та Нідерланди відновила безвіз для українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Тwitter.
В’їзд без карантину дозволять власникам COVID-сертифікату про повну вакцинацію, якщо друга доза, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.
Австрія та Нідерланди визнають такі вакцини:
- Comirnaty від BioNtech / Pfizer;
- Vaxzevria COVID-19 vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;
- Johnson & Johnson;
- Moderna;
- Sinopharm;
- Sinovac.
Для невакцинованих осіб передбачений в’їзд з реєстрацією та карантином.
Після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5-й день після в’їзду.
Нагадаємо, що в ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати.
Раніше повідомлялося, який вигляд мають COVID-сертифікати, що ввели в Україні, і чи визнає їх Європа та світ.