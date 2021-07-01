Австрія і Нідерланди відкрили кордони для українців: умови в'їзду

Австрія і Нідерланди відкрили кордони для українців: умови в'їзду

І Австрія, і Нідерланди дозволяють в'зд щепленим індійською вакциною Covishield і китайською Sinovac.

Австрія та Нідерланди відновила безвіз для українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Тwitter.

В’їзд без карантину дозволять власникам COVID-сертифікату про повну вакцинацію, якщо друга доза, необхідна для повної імунізації, була зроблена більше ніж за 14 днів до в’їзду.

Австрія та Нідерланди визнають такі вакцини:

Comirnaty від BioNtech / Pfizer;

Vaxzevria COVID-19 vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India;

Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac.

Для невакцинованих осіб передбачений в’їзд з реєстрацією та карантином.

Після в’їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред’явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5-й день після в’їзду.

Нагадаємо, що в ЄС почали діяти цифрові COVID-сертифікати.

Раніше повідомлялося, який вигляд мають COVID-сертифікати, що ввели в Україні, і чи визнає їх Європа та світ.

Експеримент ТСН: як все було і чи дійсно щеплені українці можуть не хвилюючись подорожувати до ЄС

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