Авто, автобус чи мікроавтобус: що обрати для швидкого перетину кордону з Польщею

Як швидко перетнути кордон з Польщею

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Влітку традиційно на кордонах з Польщею стоять великі черги, адже українці прямують на відпочинок. Простояти можна як годину, так і всю ніч. Таке зростання пасажиропотоку змушує мандрівників ретельніше обирати спосіб пересування. Як швидше перетнути кордон: автобусом, мікроавтобусом чи автівкою?

Більше про це розповіли InPoland.

Як швидше перетнути кордон: який транспорт швидше пропускають

Час очікування на пропускних пунктах зараз напряму залежить від обраного виду транспорту, а також від специфіки митного й прикордонного контролю для кожної категорії.

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У більшості випадків найшвидше прикордонний контроль із Польщею проходять ті, хто прямує легковими автівками — менша кількість людей у салоні суттєво прискорює перевірку документів.

Крім того, водії легкових авто мають змогу оперативно змінити маршрут і вибрати найменш завантажений пункт пропуску.

Утім, під час пікових навантажень на ключових КПП, таких як «Краківець — Корчова», «Шегині — Медика» чи «Рава-Руська — Хребенне», черги з легковиків також стають чималими.

Пасажирам міжнародних автобусів доводиться затримуватися через масову перевірку документів та додаткові огляди, хоча для цього транспорту часто виділяють окремі смуги руху.

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Мікроавтобуси ж перебувають у проміжному становищі: кількість пасажирів у них менша, ніж у великих автобусах, проте правила контролю застосовуються аналогічні.

Найменше заторів на кордоні фіксують у нічний час та посеред тижня. Натомість перед святами й вихідними час очікування стрімко зростає, тож перед дорогою фахівці радять перевіряти поточну завантаженість пунктів пропуску.

Як перетнути кордон без черг

Нагадаємо, українцям, які планують літні поїздки за кордон, варто готуватися до можливих черг на пропускних пунктах, адже лише впродовж червня кількість тих, хто виїжджає, зросла на 200 тисяч осіб.

Зміна динаміки в бік збільшення в’їзду в Україну очікується вже в серпні, коли громадяни масово повертатимуться з відпусток.

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Щоб оминути черги, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко радить обирати для перетину кордону ранкові години у будні дні.

За його словами, у суботу та неділю пасажиропотік зростає в рази, тому за можливості поїздок у вихідні краще уникати.

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