Більше не маєте права: українцям в ЄС масово відмовляють у безкоштовних мовних курсах

Безкоштовні курси чеської тепер доступні не для всіх біженців / © pixabay.com

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Українські біженці в Чехії почали втрачати можливість вивчати чеську мову за допомогою оплачуваних державою курсів. Усе більше громадян України отримують відмови у безкоштовних курсах, адже їхня професія не відповідає затребуваності на місцевому ринку праці.

Під відмову потрапляють працівники освіти, культури та більшості гуманітарних спеціальностей. Шанс на безкоштовні курси вивчення чеської тепер матимуть лише українці, які мають технічну спеціальність, яка стане в пригоді чехам. Більше про це пише Czechia Online.

Українцям відмовляють у безкоштовному вивченні чеської: причини

В Уряді праці Чехії суттєво змінився підхід до розгляду заявок від українців на безкоштовне вивчення чеської мови. Через різке зростання попиту та обмежений бюджет програм, які фінансуються з фондів Євросоюзу, чиновники почали масово відхиляти запити на навчання.

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Тепер ключовим критерієм для схвалення заявки є не побутова інтеграція, а реальний вплив курсу на працевлаштування чи професійний розвиток заявника.

Через брак бюджетних коштів державна підтримка стала точковою. Під час оцінювання претендентів Уряд праці орієнтується лише на реальні потреби чеського ринку праці.

Серед основних нововведень такі:

Один шанс на людину: держава покриває витрати лише на один курс для одного слухача.

Скасування безкоштовного вивчення рівня А1: вивчення мінімального рівня мови більше не фінансують;

Пройти безкоштовний курс можна лише за рівнями А2 чи В1;

Пріоритет дефіцитним професіям: шанси вищі у тих, хто працює або планує працювати у галузях із нестачею фахівців.

Подавати документи й надалі можуть як ті, хто шукає роботу, так і вже працевлаштовані особи, які хочуть змінити фах або підвищити кваліфікацію.

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Експерти рекомендують заявникам детально аргументувати саме професійну потребу у вивченні мови. У документах варто зазначати, що чеська необхідна для кар’єрного зростання, підтвердження фаху чи конкретного працевлаштування.

Вагомою перевагою під час розгляду стане наявність нострифікованого диплома, рекомендації від роботодавця або підтвердження того, що кандидат претендує на затребувану в країні спеціальність.

Затребуваними у Чехії є переважно технічні спеціальності: інженери, електрики, будівельники, механіки, оператори верстатів, слюсарі. Також високий шанс на безкоштовний курс вивчення мови мають медики.

У разі відмови біженцям радять звертатися до альтернативних безкоштовних програм, які подекуди організовують університети, громадські організації та інтеграційні центри незалежно від державних фондів.

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Українці у ЄС: останні новини

Нагадаємо, Європейська комісія готує зміни до директиви про тимчасовий захист: для нових звернень від українців з березня 2027 року знадобиться спеціальна довідка від української влади про звільнення від мобілізації.

Крім того, Варшава планує посилити вимоги до отримання громадянства, збільшивши необхідний термін проживання в Польщі до восьми років, запровадити іспит з мови, історії та конституційного ладу, а також «заяву про лояльність».

Водночас у Польщі вже набули чинності нові правила проживання, за якими більшість біженців має самостійно оплачувати оренду житла. Це рішення, ухвалене з метою скорочення державних витрат, ставить під загрозу виселення найбільш вразливі категорії українців, зокрема літніх людей та осіб з інвалідністю, яким важко знайти та профінансувати окреме житло.

Також українські біженці у Польщі мають оновити свої дані в реєстрі PESEL UKR до 31 серпня 2026 року, щоб з 1 вересня не втратити статус тимчасового захисту та право на перебування в країні. Така вимога стосується осіб, які раніше оформлювали статус без дійсного закордонного паспорта, а також тих, хто пізніше зробив новий паспорт або змінив персональні дані.

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Процедура оновлення здійснюється лише особисто в будь-якому Urząd gminy чи Urząd miasta Польщі. Для внесення нових даних необхідно мати з собою чинний закордонний паспорт і, за потреби, пройти повторну ідентифікацію зі здачею відбитків пальців.

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