Бортпровідниця назвала фатальні помилки пасажирів у літаку: як їх уникнути

Помилки пасажирів у літаку / © Unsplash

Реклама

Час від часу нам доводиться подорожувати літаком по роботі чи на відпочинок. Там варто поводитися дуже обережно, адже будь-яка ваша дивна поведінка може спровокувати проблеми.

Стюардеса розповіла, які фатальні помилки роблять пасажири у літаках. Про це пише Business Insider.

Яких помилок припускаються пасажири літаків: список від стюардеси

Колишня бортпровідниця поділилася, як зробити свою подорож менш стресовою та більш комфортною. Чимало пасажирів припускаються помилок, які роблять їхній політ виснажливим. А це псує враження від усієї подорожі.

Реклама

Бортпровідниця поділилася, що за роки роботи вона подорожувала на всіх місцях у літаку і спробувала всі лайфгаки, які можуть полегшити політ.

Найперша помилка, якої припускаються пасажири — ходять салоном без шкарпеток та взуття, аби розім’яти ноги. Так часто роблять пасажири бізнес-класу. Однак килими у літаках чистять не так ретельно, як потрібно. Тож є високі ризики забруднити стопи, а в туалетній кабінці наступити зовсім не на воду.

Якщо вам хочеться зняти взуття в літаку, краще беріть із собою капці.

Ще одна поширена помилка — незручна та громіздка подушка для польоту. Зазвичай люди купують собі подушку до подорожі і не перевіряють, чи вона зручна. Перед подорожжю не забудьте це зробити.

Реклама

Не експериментуйте зі снодійними препаратами в літаку. Використовуйте лише ті препарати, дію яких ви добре знаєте або ті, що вам порадив лікар. Деякі снодійні препарати можуть призвести до запаморочення та інших побічних ефектів, які в літаку виявляться незручними.

У довгих польотах пасажирам пропонують переглядати фільми. Однак якщо дивитися фільми протягом усього польоту, у вас може погіршитися сприйняття часових поясів наступного дня. Не забудьте розслабитися і поспати під час такого польоту.

Після перельотів ми часто можемо відчувати головний біль та зневодненість. Це теж поширена помилка. Під час авіаперельоту потрібно пити багато води.

У літаках нерідко буває дуже холодно чи спекотно. Часто люди забувають про правильний одяг, а потім «вмирають» від спеки чи холоду. Носіть із собою додаткову кофту, яку можна в разі чого зняти чи одягнути. Так ви не змерзнете під час подорожі.

Реклама

А ще не варто пропускати можливість зарядити свій телефон. Якщо у літаку є вільна розетка, обов’язково скористайтеся нею. Перед приземленням нерідко трапляється так, що розетки перестають працювати, тож ви можете опинитися в чужій країні з розрядженим телефоном.

Завжди беріть щось із собою в літак — навушники, книжку чи якусь іншу розвагу. У літаках не завжди працюють телевізори у сидіннях, на яких можна подивитися фільми.

Одна з найпоширеніших помилок у літаку — вживання надмірної кількості алкоголю. Так, можливо, комусь це спрощує переліт, але через зниження рівня кисню в крові під час польоту вплив алкоголю може відчуватися набагато сильніше.

Не забувайте брати у салон літака із собою вушні затички та зволожувальний крем для рук. Це значно підвищить комфорт вашої подорожі. Також можна взяти бальзам для губ, маску для обличчя, гребінець та термальну воду.

Реклама

На час польоту варто відмовитися від продуктів, що викликають посилене газоутворення. Деяка їжа в літаку сильно оброблена, тому люди наїдаються перед польотом. Краще відмовитися від газованих напоїв та продуктів, які можуть викликати метеоризм, аби ви не страждали від здуття живота протягом усієї дороги.

У літаках заборонили користуватися повербанками

Нагадаємо, уряд Японії вирішив зробити перельоти безпечнішими, але через це пасажирам доведеться пожертвувати комфортом. Міністерство транспорту попередило всі авіакомпанії: від квітня 2026 року користуватися повербанками на борту літаків суворо заборонено.

Причиною стали випадки самозаймання акумуляторів під час польотів через перегрівання, заводський брак або низький тиск у салоні. Тепер під час рейсів з Японії не можна заряджати ґаджети від повербанків, а самі пристрої заборонено підключати до вбудованих у крісла розеток.

Брати повербанк у подорож усе ще дозволено, але лише в ручну поклажу. Японія не єдина у таких обмеженнях: аналогічні заборони вже запровадили компанії Lufthansa, Cathay Pacific, Singapore Airlines та інші.

Реклама

Новини партнерів