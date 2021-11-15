Чеська компанія анонсувала новий маршрут до України: куди і як можна буде доїхати

Такий маршрут хотіли організувати ще раніше, але карантин змінив плани.
Чеська компанія RegioJet планує запустити залізничний маршрут зі сполученням "Прага-Краків-Перемишль" із можливістю подальшого доїзду пасажирів до Львова. Таку ініціативу хочуть реалізувати до кінця 2021 року.
Про це в інтерв’ю чеському виданню Zdopravy розповів речник RegioJet Альош Ондруй.
За планами, пасажири нічного потяга зможуть зробити пересадку у Перемишлі на потяг "Укрзалізниці" до Львова. Як зазначається, наразі компанія узгоджує деталі з "УЗ"
"Чекаємо на узгодження деталей з українською стороною. Могли б організувати рух ще цього року", – сказав він.
Чеський представник уточнив, що на станції "Перемишль-Головний" буде організовано "пряму гарантовану стиковку від RegioJet та Укрзалізниці у напрямку Львова".
У компанії пояснили, що планували організувати такий маршрут ще раніше, але через закриття кордону для пасажирських залізничних перевезень у зв'язку з карантинними обмеженнями між країнами довелося відтермінувати це.
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