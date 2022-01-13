Чорногорія спростила правила в'їзду для іноземців: деталі

Країна посилила умови у грудні 2021-го.

Чорногорія спростила для іноземців умови вʼїзду до країни. Зміни торкнуться і мандрівників з України.

Про це у Facebook повідомляє посольство України.

Від 13 до 19 січня 2022 року вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з документів:

підтвердження проведення повної вакцинації: друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за пів року до вʼїзду;

негативний ПЛР-тест, який зроблений не пізніше ніж за 72 години;

негативний експрестест на антиген, який зроблений не пізніже ніж за 48 годин;

довідка про підтвердження перенесеної хвороби COVID-19.

До слова, Чорногорія посилила правила в'їзду для українців. Від 2 січня 2022 року потрапити до країни не могли ті, хто не перехворів на COVID або щепився понад пів року тому. Повідомлялося, що правила діятимуть щонайменше до 12 січня.

Як повідомлялося, 9 січня Німеччина виключила Україну зі списку країн підвищеного ризику. Відтепер українські туристи подорожуватимуть до країни за загальними правилами в’їзду.

Крім того, уряд Ізраїлю дозволив в'їзд на територію країни від 9 січня для вакцинованих іноземців, а також тих, хто перехворів на коронавірус.

Чорногорія встановила жорсткі обмеження в'їзду для туристів | Новини світу

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