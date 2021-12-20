Держдепартамент США закликає американців не їхати до України: у чому причина

Держдепартамент США закликає американців не їхати до України: у чому причина

Серед причин - військове нарощування російських військ вздовж українських кордонів.

Держдепартамент США рекомендує своїм громадянам не їздити до України. У дипвідомстві назвали декілька причини, через які варто утриматися від подорожей до країни, серед яких - COVID-19 та посилення загрози з боку Росії.

Про це повідомляє Посольство США в Україні.

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"Громадяни США повинні знати про повідомлення про те, що Росія планує суттєві військові дії проти України. Громадянам США також нагадують, що умови безпеки, особливо біля кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольній РФ східній Україні, є непередбачуваними і можуть погіршуватися без попередження", - зазначили у посольстві.

Також у дипвідомстві підкреслили, що через окупацію Росією Криму на території п івострову існує велика військова присутність армії Російської Федерації.

" Окупаційна влада продовжує знущатися над іноземцями та місцевим населенням, особливо тих, хто, як вважають, виступає проти російської окупації півострова. Уряд США забороняє своїм співробітникам їздити до Криму", - закликали у посольстві США.

У посольстві США в Україні повідомили, проросійські бойовики на блокпостах, контрольованих збройними силами Росії, погрожували громадянам США, а також затримували або навіть викрадали їх. Тому уряд США забороняє державним службовцям США поїздки до східних районів Донецької та Луганської областей та прилеглих регіонів.

Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

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