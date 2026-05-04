Дешевше за Одесу: українка знайшла малолюдний острів для відпочинку в Греції (відео)

Грецький острів Егіна є бюджетною альтернативою популярним курортам завдяки доступному житлу, безкоштовним пляжам і малій кількості туристів. Відпочинок у цій локації може коштувати дешевше, ніж на українському узбережжі Чорного моря.

Про переваги цього напрямку розповіла блогерка та інфлюенсерка Анна Литвиненко у своїх соцмережах.

Переваги відпочинку на Егіні

За словами Литвиненко, острів, який також називають «островом фісташок», ідеально підходить для тих, хто шукає тиші й затишку.

«Я в шоці! Знайшла острів у Греції, дешевший за Одесу і не забитий туристами. По-перше, там дуже доступне житло, ось приклади на п’ять ночей на двох людей. Майже скрізь — власна кухня, тож можна зекономити на харчуванні», — поділилася дівчина.

Окрім бюджетного проживання, блогерка виділяє наявність багатьох безкоштовних пляжів та визначних пам’яток, серед яких монастир святого Нектарія Егінського.

Ціни на житло та дорогу

За даними інфлюенсерки, на острові можна знайти варіанти проживання для двох у межах 10–13 тисяч гривень за кілька днів, проте остаточна вартість залежить від сезону та класу готелю.

Щодо логістики шлях до Егіни складається з кількох етапів:

переліт до Афін

поїздка до порту Пірей

паром до острова (вартість квитка становить 10 євро, час у дорозі — 1–1,5 години)

За оцінкою авторки відео, витрати на дорогу до курорту можуть скласти близько 6–7 тисяч гривень.

Поради мандрівників

У коментарях до допису користувачі діляться власним досвідом перебування в цьому регіоні. Зокрема, одна користувачка порадила відвідати сусідній безлюдний острів Моні, де на березі можна зустріти павичів та оленів.

«Там є пляж і бар, принаймні так там було 2019 року. Дуже мальовниче місце», — додала вона.

Водночас інші користувачі зауважують, що попри дешевизну самого проживання на Егіні загальна вартість подорожі з урахуванням усіх переїздів може бути відчутною.

