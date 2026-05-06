Дешевий відпочинок у Європі: 5 казкових міст без натовпів туристів

Українці активніше подорожують до Європи, адже там можна насолодитися середньовічною архітектурою, смачними стравами, а подекуди й недорогими цінами. Які 5 казкових середньовічних міст Європи порадують цінами та вкрай малою кількістю туристів?

Про це пише Travel off path.

5 європейських міст, де можна дешево відпочити

Останнім часом серед туристів з’явилася нова тенденція: вони шукають маленькі та тихі європейські містечка, де можна по-справжньому відпочити без натовпів туристів, а ціна за вечерю не «з’їдає» пів гаманця.

У Європі ще лишилися приховані від туристів місця для якісного відпочинку. Першим містом, яке варто відвідати, є Бардіїв, що у Словаччині. Місто розташоване на північному сході Словаччини. Воно справді казкове.

Середньовічні вулиці зовсім не переповнені туристами. Тут можна побачити кольорові будиночки з однаковими дахами та приголомшливу головну площу.

У Бардїїві варто відвідати ратушу епохи Відродження, а також базиліку Святого Егіпта. Якщо в базиліці буде відкрита вежа, краще піднятися, щоб побачити краєвид на все старовинне місто.

Недорога вечеря обійдеться в $14–$18, обід з трьох страв на людину — $20–$28. Квитки до музею коштують $6–$12. А проживання у тризірковому готелі вийде $50–$95 за ніч.

Словаччина — дуже безпечна країна.

Вік — середньовічне іспанське місто, що збереглося донині. Мало хто знає, що всього лише за годину їзди автобусом від Барселони ховається справжня перлина подорожі. Обов’язково потрібно побачити площу Plaça Major.

Місто оточене аркадами та затишними кафе. Тут можна пройнятися середньовічним колоритом. Варто зазирнути до старовинного собору зі щедро прикрашеним інтер’єром, включно з фресками місцевого художника Хосепа Марії Серта.

Також у місті Вік розташований один із найбільш збережених стародавніх язичницьких храмів в Іспанії. Римський храм Вік датується II століттям і є живим доказом довгого впливу імперії, що минула.

Обід у місцевому ресторані обійдеться в $14–$18. Обід на три страви у центрі міста — $20–$28. Вхід до музею — $6–$12. Вартість ночі в готелі — $50–$95.

Темпіо-Паузанія — ще один чудовий варіант відпочинку. Це муніципалітет на Сардинії, що в Італії. Сардинія може здивувати не лише білосніжними піщаними пляжами, а й тихими місцинами.

Тихі та мальовничі вулички Темпіо-Паузанія є унікальним скарбом Середньовіччя. Все місто побудоване з сірого граніту, що видобули в цих місцях. Кожен палац, церква та будиночок — саме з цього граніту.

Місто називають «Гранітним храмом». Саме в цьому містечку можна скуштувати найсмачнішу пасту в житті. Середні ціни такі:

недорогий обід у ресторані — $13–$18;

обід з трьох страв у центрі міста — $22–$32;

вхід до музею — $5–$10;

ніч у тризірковому готелі — $60–$100.

У місті Сибіу, що в Румунії, також можна відпочити без натовпів туристів. Це справжня саксонська перлина в самому серці Трансильванії. Старовинні бруковані вулички та моторошні трансильванські площі дарують особливі відчуття.

Колись цей район Румунії був заселений саксонськими поселенцями, тому не дивно, що тут ніби німецька архітектура. І найголовніше — тут немає туристів.

Середні ціни на відпочинок у Сібіу такі:

недорогий обід у ресторані — $8–$14;

обід з трьох страв у центрі міста — $18–$30;

вхід до музею — $6–$10;

ніч у тризірковому готелі — $40–$90.

Мандрівники називають Румунію доволі безпечною країною.

Місто Казімеж-Дольни у Польщі також ще не наповнене натовпами туристів. Воно розташоване неподалік від Любліна. Тут поєднується казкове містечко, кам’яні вулиці, мальовничий берег річки та замок на вершині пагорба.

Це доволі маленьке місто, тож тут варто зупинятися максимум на день. Обов’язково відвідайте центральну площу, яка оточена будинками купців Середньовіччя.

Ціни у Казімежі-Дольному такі:

недорогий обід у ресторані — $8–$14;

обід з трьох страв у центрі міста — $18–$30;

вхід до музею — $6–$10;

ніч у тризірковому готелі — $40–$90.

