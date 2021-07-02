Для українців у Telegram запустили бот з інформацією для подорожей за кордон під час COVID-19: інструкція

Для українців у Telegram запустили бот з інформацією для подорожей за кордон під час COVID-19: інструкція

Бот моніторить правила відвідування країн світу і повідомляє про зміни.

В Україні запустили бот з інформацією для подорожей за кордон в умовах COVID-19. Для зручності в месенджері Telegram запрацював бот Corona.Travel.Bot, який оперативно повідомляє про зміни в правилах відвідування країн світу.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо".

Так, під час планування подорожей треба обов’язково ознайомитися з правилами в’їзду для українців на сайті МЗС чи за допомогою Corona.Travel.Bot, який миттєво повідомляє про зміни. Цей бот бере дані із сайту Міністерства закордонних справ України, тому інформація в ньому офіційна.

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Щоб скористатися ботом необхідно:

▪️надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;

▪️ознайомитися з актуальними правилами;

▪️вибрати режим моніторингу;

▪️підписатися, а коли у правилах країнах щось зміниться, бот миттєво про це повідомить.

У Corona.Travel.Bot є два режими моніторингу:

1) стежити за зміною зони — якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);

2) стежити за змінами правил — бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням компанії Gradus Research, понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі й лише 18% громадян планують влітку відпочивати за кордоном. Але через пандемію більшість європейських країн тривалий час не приймали мандрівників і лише зараз починають відновлювати туризм.

Нагадаємо, що таке COVID-сертифікат, яку інформацію в нього вноситимуть і які перспективи для українців, читайте у матеріалі за цим посиланням.

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