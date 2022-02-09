Доведеться платити додатково: МАУ виключила перевезення багажу до деяких міст світу зі свого найдешевшого тарифу

Доведеться платити додатково: МАУ виключила перевезення багажу до деяких міст світу зі свого найдешевшого тарифу

До цього найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу вагою до 23 кг.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виключила перевезення багажу із найдешевшого тарифу Lite на рейсах з Києва до Нью-Йорка та Торонто, які планує запустити у червні.

Про це пише Avianews.com.

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Така зміна вже відображена у системі бронювання авіабілетів.

До цього найдешевші квитки економ-класу МАУ на рейсах до Америки включали ручну поклажу та одне місце багажу вагою до 23 кг.

Відтепер пасажири з квитками за тарифом Lite при польоті до Нью-Йорка та Торонто зможуть взяти з собою безкоштовно лише два місця ручної поклажі з вагою до 7 кг та 5 кг відповідно.

Тариф Lite на інших далеких рейсах авіакомпанії, як і раніше, включає одне місце багажу до 23 кг.

Нагадаємо, раніше авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022. Зокрема, від 1 червня розширення мережі авіакомпанії передбачає відновлення програми рейсів з Києва до Гельсінкі, Варшави, Ніцци, Брюсселя, Копенгагену, Стокгольма та інших міст.

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