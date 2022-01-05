Dubai Shopping Festival: зручний гід для ідеального шопінгу

Шопінг – невід'ємна складова відпочинку у Дубаї. 15 грудня там розпочався Dubai Shopping Festival.

Навіщо їхати на шопінг у Дубай

Dubai Shopping Festival триває з 15 грудня до 29 січня. Це означає, що покупки стануть ще вигіднішими. Які плюси чекають на гостей емірату під час шопінг-фестивалю?

По-перше, знижки сягають 75%. Поширюються вони не лише на магазини в торгових центрах, але й готелі, визначні місця, концертні майданчики. В один із фестивальних днів пройде 12-годинний мега-розпродаж: знижки зростуть до 90%.

По-друге, Dubai Shopping Festival – масштабне свято. Адже це не лише покупки, а й концерти, модні покази, ярмарки, ринки просто неба, феєрверки та видовищні заходи.

По-третє, кожен учасник фестивалю може стати учасником лотереї та виграти подарунки:

ваучери, бонусні милі та автомобілі Infiniti QX 50. Призовий фонд становить один мільйон дирхам. Учасником стає кожен, хто витратив від 200 AED у торгових центрах, маркетах, магазинах та партнерах фестивалю.

По-четверте, в Дубаї можна купити практично все: брендовий одяг та взуття, меблі, прикраси та багато іншого. Кожен торговий центр пропонує відвідувачам не лише шопінг, а й яскраві враження.

Головні маркети Dubai Shopping Festival

Одне з головних місць Dubai Shopping Festival – Маркет OTB у Бурдж-Парку. У маркеті просто неба представлено

широкий спектр молодих та креативних брендів, стріт-фуду та розваг. Головна тема маркету у 2021 році – поп-культура Південної Кореї та Японії.

Маркет AL SEEF оформлений у традиційному арабському стилі та знаходиться в Dubai Creek. Тут гості зможуть краще дізнатися місцеві традиції: придбати тканини та вироби ремісників, скуштувати страви національної кухні у фудкортах просто неба. Головна тема маркету у 2021 році – сучасна культура еміратів.

Крім шопінгу маркет пропонує великий вибір розваг. Любителям кави рекомендуємо відвідати кавовий тиждень, де баріста з усього Дубая ділитимуться секретами створення ідеальної чашки напою. Будуть і дитячі розваги, а також майстер-класи для сім'ї.

Гостям емірату будуть доступні понад 15 найбільших торгових комплексів Дубая, серед яких: