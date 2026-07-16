"Дуже великі штрафи": біженка з України розповіла, що треба знати перед відпочинком у Німеччині

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У Німеччині навіть на відпочинок є суворі обмеження та правила. Наприклад, рибалити, де заманеться, — не можна. Рибальство суворо контролюється законом. За недотримання правил — великі штрафи. Як відпочити у Німеччині, аби не нарватися на штраф чи депортацію?

Про це розповіла Людмила Русіна у TikTok.

Чи можна рибалити у Німеччині: які є суворі правила та штрафи

Риболовля у Німеччині підпорядкована суворому законодавству, а недотримання встановлених правил загрожує рибалкам значними штрафами. Окрім обов’язкового спеціального навчання та купівлі ліцензії, кожен рибалка повинен мати при собі чітко визначений перелік спорядження та документів.

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Зокрема, обов’язковим є використання спеціального сачка з пластиковою сіткою, яка допомагає не зашкодити рибі. За правилами, рибу заборонено брати сухими руками, а якщо її розмір не відповідає дозволеному стандарту — її необхідно відпустити.

«Рибу треба оглушити. І ще обов’язково — з собою треба мати метр, рибу треба виміряти і потім, відповідно, інструкція або її залишати, або її обов’язково треба відпускати. Це контролюється», — ділиться Людмила.

Улов вимірюють та зважують, а потім фіксують в онлайн-реєстрі чи паперовій книжці.

Правила риболовлі без спеціального посвідчення відрізняються залежно від федеральної землі. Наприклад, у Тюрингії для цього необхідно сплатити збір у розмірі 25 євро, який діє протягом трьох місяців на рік. Додатково купується одноденний дозвіл за 19 євро, який дає право ловити рибу лише на визначених на карті водоймах.

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Для регулярної риболовлі протягом року наявність посвідчення рибалки, складання іспиту та купівля повноцінної ліцензії є обов’язковими. Попри високу вартість та суворі закони, такий підхід дозволяє зберігати місцеву екосистему, завдяки чому риба є практично в усіх німецьких водоймах.

«Ну що, хтось черговий раз скаже, що це концтабір, і що суворі закони, а я скажу так, як і мій приятель-рибак, що ловити рибу в Німеччині — одне задоволення, попри ці суворі закони і високу вартість риболовлі тут».

Біженці з України за кордоном — останні новини:

Нагадаємо, українські біженці у Польщі, які отримали статус PESEL UKR без дійсного закордонного паспорта, змінили персональні дані чи оформили новий паспорт, мають оновити інформацію в реєстрі до 31 серпня 2026 року.

Невиконання цієї вимоги призведе до втрати тимчасового захисту та права на легальне перебування в країні вже з 1 вересня 2026 року.

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Процедура оновлення здійснюється лише особисто. Для актуалізації даних необхідно звернутися до будь-якого Urzędu gminy чи Urzędu miasta з чинним закордонним паспортом, а також, за потреби, пройти повторну ідентифікацію та здати відбитки пальців.

Країни Європейського Союзу погодилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців ще на один рік — до 4 березня 2028 року. Проте надалі цей статус надаватиметься лише тим громадянам, які виконали свої військові обов’язки перед державою, що зумовлено зміною оборонних потреб України.

Нове обмеження стосуватиметься лише нових заявників і не пошириться на тих, хто вже користується тимчасовим захистом у ЄС. Для підтвердження виконання обов’язків нові кандидати мають надати відповідні документи — наприклад, закордонний паспорт із відміткою про законний виїзд або паперове чи електронне підтвердження про звільнення від військової служби чи її проходження.

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