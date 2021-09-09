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Фінляндія змінила умови в'їзду для українців: пускатимуть лише вакцинованих

Фінляндія змінила умови в'їзду для українців: пускатимуть лише вакцинованих

Unsplash

Українці можуть відвідати Фінляндію лише з підтвердженням повного курсу вакцинації проти COVID-19

Фінляндія дозволила в'їзд лише для вакцинованих від COVID-19 українських туристів. Уряд країни скасував можливість в'їзду з ПЛР-тестом.

Про це інформує МЗС України.

Українці можуть відвідати Фінляндію лише з підтвердженням повного курсу вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 14 днів.

В’їзд на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19 буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.

Фінською стороною визнаються 7 вакцин:

  • Comirnaty (Pfizer-BionTech)
  • Spikevax (Moderna)
  • Vaxzevria (AstraZeneca)
  • Janssen (Johnson&Johnson)
  • BIBP/Sinopharm
  • COVISHIELD
  • CoronaVac

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав кількість країн, які відкриті для українців.

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