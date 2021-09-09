Фінляндія змінила умови в'їзду для українців: пускатимуть лише вакцинованих

Українці можуть відвідати Фінляндію лише з підтвердженням повного курсу вакцинації проти COVID-19
Фінляндія дозволила в'їзд лише для вакцинованих від COVID-19 українських туристів. Уряд країни скасував можливість в'їзду з ПЛР-тестом.
Про це інформує МЗС України.
Українці можуть відвідати Фінляндію лише з підтвердженням повного курсу вакцинації проти COVID-19 та за умови, що з дати отримання другої дози вакцини пройшло 14 днів.
В’їзд на підставі негативного ПЛР-тесту та підтвердження про те, що особа перехворіла на COVID-19 буде дозволено виключно за наявності поважної підстави для поїздки.
Фінською стороною визнаються 7 вакцин:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech)
- Spikevax (Moderna)
- Vaxzevria (AstraZeneca)
- Janssen (Johnson&Johnson)
- BIBP/Sinopharm
- COVISHIELD
- CoronaVac
Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав кількість країн, які відкриті для українців.