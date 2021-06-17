Грузія пом'якшила карантинні умови в'їзду для маленьких дітей

Також Грузія розширила список країн, громадяни яких можуть потрапити до країни

У Грузії оновили карантинні вимоги і скасували обов'язкову довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус для дітей до 10 років, які приїздять до країни.

Відповідні зміни в постанові уряду, опубліковані на сайті "Законодавчого вісника Грузії" 17 червня.

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Так, відтепер дітям до 10 років не потрібен негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, а також скасовано вимогу проходити дослідження на третій день після перетину кордону Грузії. У тамтешньому уряді пояснюють, що подібні зміни стимулюють родинні туристичні поїздки до країни.

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"У разі міжнародних авіаперельотів, наземних і морських подорожей будь-яка особа у віці до 10 років, яка прибула з іноземної держави (незалежно від громадянства), звільняється від обов'язку здавати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години до візиту до Грузії, і від обов'язку проводити ПЛР-тестування на третій день після перетину кордону", - йдеться в урядовому документі.

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Крім того, Грузія відкрилася ще для Сан-Марино, Монако, Сербії, Ісландії, Ліхтенштейну, Чорногорії, Андорри, Албанії, Північної Македонії та Боснії і Герцеговини. Ще раніше Грузія дозволила в'їзд для громадян та резидентів країн ЄС, Британії, Швейцарії, Норвегії, а також України, Білорусі, Росії, Молдови, Вірменії, Азербайджану, Казахстану, Туреччини, Ізраїлю, США і Канади, Китаю та ще низки країн Близького і Далекого Сходу.

Як відомо, для в'їзду до Грузії треба мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години. Його також треба пройти повторно на третій день перебування в країні. Якщо їхати автомобілем або поїздом, потрібно пред'явити документ, який підтверджує повний курс вакцинації і негативний ПЛР-тест. Пускають також громадян із довідкою про повний курс вакцинації від коронавірусу, тоді ПЛР-тести не потрібні.

Також влада Грузії радить іноземцям оформити медичну страховку, яка покриває витрати на лікування COVID-19.

Нагадаємо, Єврокомісії вже погодили COVID-сертифікат і домовилися впровадити його від 1 липня. І діятиме він протягом 12 місяців. Україна запустить "ковід-сертифікати" разом із європейськими партнерами. Впровадження цього документа планується на початок липня.

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