Гід кинув помирати дівчину, яка впала у вулкан: вона зробила фото перед смертю

Фото: Джуліана Марінс, з родинного архіву

Реклама

У горах нерідко трапляються страшні інциденти, коли ніхто не може прийти на допомогу. Та інколи допомога сама відвертається від людей. 26-річна Джуліана Марінс послизнулася та впала з висоти майже 300 метрів під час підйому на гору Рінджані, що в Індонезії. Гід міг залишити дівчину помирати та відмовитися від порятунку.

Після чотириденних пошуків рятувальники знайшли лише тіло дівчини. Яким було її останнє фото? Ним поділилися Daily Star.

Джуліана Марінс під час гірського походу впала у вулкан в Індонезії. У свої останні хвилини життя вона встигла зробити фото. Дівчина встигла написати мамі щемливе повідомлення перед початком подорожі Південно-Східною Азією.

Реклама

Випадок трапився торік. 21 червня 2025 року Джуліана розпочала підйом близько 06:30 ранку. Її супроводжував гід. Дівчина послизнулася і впала з висоти майже 300 метрів у вулкан.

Про дівчину відомо, що вона була публіцисткою та займалася танцями на пілоні. Родом з Ріо-де-Жанейро, що в Бразилії. Після падіння у кратер дівчина зникла на чотири дні. Невдовзі її знайшли рятувальники, вже мертвою.

У місцевій поліції повідомили, що дівчина нібито зупинилася відпочити, доки гід та решта туристів продовжили підйом. Як виявилося пізніше, дівчина заявила подрузі, що вона «безстрашна» і рішуче налаштована здійснити свою мрію.

Своїй матері Джуліана написала таке: «Мамо, я так тебе люблю. У мене розривалося серце, коли ми прощалися. Власне, це єдине, що мене турбує: розчарувати тебе, тата чи мою сестру. Окрім цього, я не боюся нічого, а тим більше неприємностей».

Реклама

Дівчина сказала, що нічого не боїться, адже її виховала сильна жінка. Вона завершила повідомлення тим, що подякувала за турботу та ласку, заявила, що має різні мрії та бажання.

Початковий розтин тіла дівчини провели на Балі 26 червня. Коронер дійшов висновку, що її смерть настала внаслідок травми. Вона мала померти протягом 20 хвилин. У Джуліани виявили серйозні переломи та крововилив. Точний час травми лишається невідомим.

Між моментом падіння та днем, коли тіло дівчини вже знайшли рятувальники, було чутно її крики, також її бачили з дрона. Родина дівчини стверджує, що екскурсовод покинув її. Те саме підтвердила сестра Джуліани.

Правила безпеки під час підйому в гори

Під час підйому в гори необхідно дотримуватися суворих правил безпеки. Серед них — ретельне планування маршрутів, запасів їжі та води, перевірка необхідного спорядження.

Реклама

Також варто пам’ятати про таке: