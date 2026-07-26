"Я такого не очікував": українець чесно розповів, чим його здивував Бухарест

Бухарест. Ілюстративне зображення / © Associated Press

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Український тревел-блогер Ростислав Михайлишин, який провів чотири місяці у Бухаресті, поділився власними враженнями від життя у столиці Румунії та розповів, чим це місто найбільше відрізняється від інших європейських столиць. За його словами, головною особливістю Бухареста стала велика кількість зелених насаджень, тоді як найбільшим недоліком він назвав надзвичайно складний автомобільний трафік.

Про це блогер розповів у своєму відео на YouTube.

Місто, яке потопає в зелені

За словами Михайлишина, саме велика кількість дерев і зелених зон найбільше вразила його після переїзду до Бухареста. Він зазначив, що навіть центральна частина міста має зовсім інший вигляд, ніж більшість європейських столиць.

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«Центр буквально потопає в деревах, а маленькі сквери і затишні куточки створюють відчуття, ніби ти постійно гуляєш якимось міні-парком», — розповів він.

Блогер також звернув увагу на архітектуру міста. Через численні будівлі у французькому стилі та власну Тріумфальну арку Бухарест недарма називають «маленьким Парижем», зазначає він.

Затори, через які можна втратити потяг

Найбільшим розчаруванням для українця став міський транспорт і постійні автомобільні затори. За його словами, у години пік пересування містом може практично зупинитися.

Михайлишин розповів, що одного разу саме через затори не зміг вчасно дістатися вокзалу й пропустив свій потяг.

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«Я взяв таксі за годину до потяга… сів у таксі, і ми застрягли в таких заторах, що я просто вийшов з таксі, втратив квиток на потяг, пішов на автостанцію і придбав інший квиток», — пригадав блогер.

Через особливості дорожнього руху він навіть змінив власний розпорядок дня. За його словами, будь-які справи вранці або ввечері планувати виявилося надзвичайно складно, тому більшість зустрічей і поїздок він переносив на середину дня, коли рух на дорогах ставав менш інтенсивним.

Чому житло краще шукати ближче до центру

Окрему пораду блогер дав тим, хто планує тривале перебування в Бухаресті.

Він розповів, що сам оселився на околиці міста й згодом пошкодував про таке рішення, адже через це не зміг повною мірою відчути атмосферу румунської столиці.

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«Шукайте житло ближче до центру, саме там найкраще відчувається справжня атмосфера міста… У Бухаресті, обравши невдалий район, можна легко втратити те відчуття затишку, за яке це місто так полюбляють», — наголосив Михайлишин.

Тераси на тротуарах і туристичні пастки

Блогера також здивувала популярність літніх терас, які розташовані просто на вузьких тротуарах.

За його словами, йому було незрозуміло, чому місцеві жителі із задоволенням проводять там час, тоді як перехожим доводиться буквально протискуватися між столиками.

«Для мене велика загадка в тому, чому люди сідають на тераси, які розміщені на тротуарі… Коли я повз них отак повзу, щоби не зачепити ту каву, не зачепити ту їжу, а вони отримують від цього насолоду», — зазначив він.

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Водночас Михайлишин застеріг туристів від популярних закладів, орієнтованих переважно на іноземців. Як приклад він навів кафе «Ван Гог», де, за його словами, звичайна чашка кави коштує 5–6 доларів, а млинці — 15–20 доларів. Блогер звернув увагу, що серед відвідувачів таких закладів переважають туристи, тоді як місцевих жителів там майже немає.

Велодоріжки, парки та сучасна інфраструктура

Серед переваг Бухареста українець також назвав добре облаштовані велодоріжки, які в центральній частині міста фізично відокремлені від автомобільного руху.

Позитивне враження на нього справили численні парки із зонами для занять спортом, невеликий японський парк, а також контрастна забудова міста, де історичні будинки у стилі боз-ар сусідять із «комуністичними» багатоповерхівками та сучасними офісними центрами.

Мовного бар’єра майже немає

Окремо блогер відзначив високий рівень володіння англійською мовою серед молодих жителів Румунії.

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«У Румунії класно володіють англійською мовою… Якщо ви підійдете до молодої людини і заговорите англійською, 80%, що вас розуміють, і ви зможете порозумітися та дізнатися те, що вам потрібно», — підсумував Ростислав Михайлишин.

Нагадаємо, раніше українська біженка розповіла про життя у Великій Британії та причини повернення до України. Її рішення викликало суперечки серед користувачів Мережі.

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