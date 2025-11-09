Як виглядає найдикіше помешкання у світі, яке можна орендувати

Найдикіше помешкання у світі, / © BBC

На самоті посеред льодовикової затоки у Східній Гренландії, серед айсбергів, білих ведмедів і нескінченної тиші — стоїть одна хатина. Плавуча, зелена, шестикутна, зі скляною стелею, крізь яку можна спостерігати полярне сяйво. Її називають найдикішим помешканням у світі, і так, її можна орендувати на Airbnb.

Найближча людина — хіба що на відстані супутникового дзвінка. Тут усе створено для того, щоб утекти від цивілізації.

“Якщо прийде білий ведмідь — просто зайдіть усередину і замкніть двері”, — жартує Нікко Сегрето, місцевий гід по льодовиках і засновник Floating Glacier Cabin.

Саме Сегрето побудував цю хатину у безлюдній затоці Гренландії. Вона пришвартована міцними мотузками, плаває у водах, де хвилі стихають під тиском криги, а з вікна видно Гренландське море.

Попри те, що Airbnb часто критикують за вплив на ринок житла у містах, саме ця платформа дозволила підприємцям на кшталт Сегрето створювати унікальні простори в найвіддаленіших куточках планети. Серед мільйонів пропозицій є юрти в Монголії, будинки на деревах в Амазонії, хатини в Папуа-Новій Гвінеї… і ця — на краю світу.

Усередині — комфорт і мінімалізм: двоспальне ліжко, невелика кухня, їжа, снеки, маска для сну. Штори не потрібні — навіть уночі над головою сяють зорі.

“Це місце нагадує капсулу, що повертається з космосу. Тут відчуваєш самотність, але водночас — спокій”, — кажуть гості.

Найближче поселення Сермілігаак — за 800 кілометрів, далі лише айсберги й Північний полюс. А в південному напрямку, через океан, — Бразилія.

Тиша тут абсолютна. Лише крижана вода, яка поволі густішає і перетворюється на лід.

Нагадаємо, раніше науковці з’ясували, що Гренландія дрейфує на північний захід, тобто в напрямку Північної Америки, зі швидкістю близько двох сантиметрів на рік.