Які документи потрібно мати для того, щоб піти в гори поблизу кордону: перелік

Українські Карпати залишаються популярним напрямком відпочинку, проте через воєнний стан доступ до частини гірських маршрутів обмежено. Найбільше обмежень запроваджено в прикордонних зонах Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

Про це пише 24 канал.

Для походів у гори поблизу кордону туристам необхідно мати документи, що посвідчують особу, а чоловікам віком від 18 до 60 років — військово-облікові документи. Крім цього, для перебування у прикордонній смузі потрібен письмовий дозвіл керівника відповідного органу охорони державного кордону.

Заборонені маршрути

У Чернівецькій області заборонено відвідувати, зокрема, радіолокаційну станцію Памір, водоспад Чемернарський Нижній Гук, центр відновлення зубрів у Вижниці, музей-садибу Ольги Кобилянської та ряд інших природоохоронних і культурних об’єктів.

В Івано-Франківській області обмеження стосуються маршрутів на Піп Іван Чорногірський, Малу Говерлу, Туркул, Пожижевську Мергул та низки інших вершин і полонин.

Закарпатська область також має низку заборонених ділянок: Боржавський та Мармароський хребти, гора Плішка, гора Стіг, гора Піп Іван, перевал Ужоцький та інші туристичні маршрути. Втім, відвідати ці місця можливо за наявності письмового або електронного дозволу від прикордонників.

Як отримати дозвіл

Для цього потрібно звернутися до керівника органу охорони державного кордону відповідної ділянки, де планується перебування. Заяву можна подати особисто або в електронному форматі, після чого турист отримує дозвіл у вигляді QR-коду.

Відмовити у видачі дозволу можуть тим, хто раніше порушував прикордонний режим або намагався незаконно перетнути кордон.

Рятувальники радять утриматися від походів у високогір’я восени через ускладнення погодних умов — сильний сніг та вітер. Туристам слід заздалегідь уточнювати правила відвідування, отримувати необхідні дозволи та мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» запустила нові регіональні рейси Львів — Ворохта — Львів та Івано-Франківськ — Ворохта, які дозволяють швидко дістатися гір.