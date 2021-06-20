Ізраїль від 1 липня відкриває кордони для вакцинованих іноземців

Невакцинованих туристів, які в'їжджають до країни, будуть відправляти на карантин.

Від 1 липня щеплені від COVID-19 іноземці зможуть відвідати Ізраїль без попереднього дозволу влади.

Про це інформує The Jerusalim Post.

Також без перешкод до країни пускатимуть дітей до шести років, батьки яких отримали вакцину.

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Перелік вакцин і країн, жителі яких зможуть в'їхати в Ізраїль, обіцяють опублікувати пізніше. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю працює над цим питанням. У МОЗ Ізраїлю заявили, що всі вакцини, розроблені на Заході, будуть визнані.

Невакцинованих туристів, які в'їжджають в країну, будуть відправляти на карантин.

Самі ж ізраїльтяни можуть продовжувати подорожі всюди, де захочуть, за винятком країн з найвищим ризиком захворюваності, для яких потрібен дозвіл спеціального урядового комітету.

На даний момент в список увійшли Аргентина, Бразилія, Індія, Мексика, Росія і ПАР. Громадянам цих країн відповідно забороняється відвідувати Ізраїль. Виняток може бути лише у разі особливих випадків: наприклад батькам нареченого або нареченої або іноземним робітникам, які вакцинувалися в Ізраїлі.

Раніше повідомлялося, що з 14 червня Ізраїль дозволив в'їзд громадянам України. Однак для цього необхідно дотримуватися кількох умов, а за порушення режиму в'їзду іноземців чекають санкції.

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