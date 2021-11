Ізраїль закрив кордони через "Омікрон": як українцям потрапити до країни

Associated Press

Усі, без виключень, іноземці після приїзду до Ізраїлю мають пройти обов'язкову самоізоляцію.

З метою протидії поширенню нового штаму COVID-19 від 29 листопада в’їзд іноземних громадян в Ізраїль, у тому числі громадян України, заборонено. Іноземці зможуть в’їхати до країни тільки за наявності спеціального дозволу, який видає Комітету з питань виключень Ізраїлю.

Про те, як українці можуть потрапити до країни, повідомляє посольство України в Ізраїлі.

Отримання спецдозволу

Аби потрапити до країни, потрібно подати заявку до Комітету. Детальна інформація щодо порядку отримання дозволу, підстав за яких особа може отримати дозвіл, необхідних документів, онлайн форми та контакти компетентних органів - розміщена за посиланням

Важливо! Отримання дозволу на в’їзд до Ізраїлю, навіть за наявності сертифікату вакцинації та ПЛР тестів, не звільняє українців від обов'язкової самоізоляції. Однак, якщо ви були вакциновані або одужали від COVID-19 не в Ізраїлі і документ, який підтверджує цей факт визнається Ізраїлем, термін самоізоляції можна скоротити.

Хто визнається вакцинованим або таким, що перехворів на коронавірус

Ізраїль визнає вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, the Serum Institute of India та Johnson and Johnson. Зауважують від 1 грудня також визнається вакцина Sputnik-V, але за умови отримання позитивного результату серологічного тесту, проведеного після прибуттю до Ізраїлю.

Список країн, видають сертифікати, що підтверджуються цифровими системами Міністерства охорони здоров'я за посилання.

Детальніше з правилами в'їзду іноземців можна ознайомитися на сайті уряду Ізраїлю.

Нагадаємо, станом на 30 листопада в 11 країнах ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) зафіксували 44 випадки нового штаму коронавірусу Omicron.