Колишній капітан порадив ідеальне місце для мандрівок у Європі, де мало туристів

Подорожі / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Колишній капітан круїзного лайнера Ніко Берг, який провів у морі понад 20 років, назвав Гамбург одним з найкращих і неочевидних туристичних напрямків у Європі. В інтерв’ю Wine Traveler він зазначив, що Гамбург є ідеальною альтернативою для тих, хто втомився від натовпів у Парижі чи Римі.

Про це пише Daily Mail.

За його словами, ніщо не зрівняється з ранковим прибуттям до Гамбурга, коли корабель заходить у порт по річці Ельбі. Цей маршрут, що звивається через гори та сільську місцевість, Ніко вважає незабутнім. Особливо він відзначив захоплюючий краєвид на історичну церкву Міхеля під час сходу сонця.

Реклама

Капітан зізнався, що хоча він почувається як удома в будь-якій частині світу, саме Гамбург викликає в нього особливі почуття. Він розповів, як туристи, стоячи вздовж річки, радісно вітають кораблі, що виходять із порту.

Для мандрівників, які відвідують місто вперше, Ніко Берг радить:

Шпайхерштадт («Місто складів») — найбільший у світі комплекс складів, що є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Найкращий спосіб дослідити його — проплисти вузькими каналами на баржі.

Тунель Санкт-Паулі — історичний підземний тунель під річкою Ельба, відкритий у 1911 році, доступний для пішоходів та велосипедистів.

Рибний ринок — легендарний ринок, що працює щонеділі з 1703 року.

Нагадаємо, туристи часто стикаються з дилемою: як знайти ідеальне місце для відпочинку в Європі, не витративши водночас цілий статок. На думку туристичного блогера @muzzabroad Північна Македонія є «найкращою прихованою перлиною Європи», яка здатна «переосмислити» уявлення про бюджетні подорожі.