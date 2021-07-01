Карпати, дачі і курорти: українці розповіли, як планують провести літню відпустку

Водночас майже чверть українців взагалі не має змоги поїхати на відпочинок.

Більшість українців відпочивати цього літа планують поза межами дому. Найпопулярнішими місцями для відпустки називають Карпати та інші місця всередині.

Про це йдеться в результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на початку червня.

Так, 48% опитаних українців заявили, що планують відпочивати поза домом. Водночас, 23% громадян не має можливості кудись поїхати.

Найпопулярнішим серед опитаних українців виявився відпочинок у Карпатах та інших місцях України (18,8%); на другому місці – відпочинок на дачах та в заміських будинках (11,3%). Дещо менше, 9,2%, респондентів відповіли, що планують поїхати за кордон.

Серед тих, хто сказав, що планує залишитись вдома на відпочинок, найбільше людей віком 70+. Їх аж 63,4%. Аналогічна тенденція з відпочинком на дачі, у заміському будинку – чим старший вік, тим більша кількість тих, хто має бажання відпочити на дачі (18-29 років – 8,4%, 60-69 років – 17,7%). І навпаки, чим молодший вік, тим більше бажання поїхати до родичів в село (18-29 років – 15,0%, 60-69 років – 4,2%).

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Водночас поїздку до Карпат та за кордон найбільше планує молодь віком 18-29 років (відповідно 23,6% та 14,7%) та 30-39 років (відповідно 24,4% та 14,8%). Також, як виявилося, відпочинок у Карпатах та інших місцях України найбільше планують жителі Західного і Південного регіонів, а за кордон найбільше планують поїхати мешканці Центру та Заходу.

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 2007 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Як повідомлялося, згідно з опитуванням компанії Gradus Research, понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі й лише 18% громадян планують влітку відпочивати за кордоном. Але через пандемію більшість європейських країн тривалий час не приймали мандрівників і лише зараз починають відновлювати туризм.

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