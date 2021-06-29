Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, окрім тих, хто щепився CoronaVac або CoviShield

Туристи, які щеплені вакцинами схваленими ЄС, або Sputnik V чи Sinopharm, звільняються від проходження ПЛР-тесту та карантину.
Кіпр від 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від вакцинованих мандрівників, які прибувають з України. Однак під послаблення обмежень не підпадатимуть особи, вакциновані препаратами CoronaVac або CoviShield.
Про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні у Facebook.
"Від 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їхнього громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину", - йдеться у повідомленні.
При цьому мандрівники з України повинні дотримуватися наступних умов: мати дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною; мають отримати щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V чи Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня та завершити схему вакцинації.
Станом на 29 червня регулятор ЄС (ЕМА) визнає вакцини:
- Moderna / Spikevax;
- Pfizer-BioNTech / Comirnaty;
- Johnson & Johnson / Janssen;
- Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria (вироблену на еврозаводах). Дані про те, чи пускають до ЄС щеплених AstraZeneca від південнокорейської SK BioScience, відсутні.
З цього витікає, що щеплених в Україні індійським Covishield або китайським CoronaVac до Кіпру за сертифікатом вакцинації не пустять. Зазначимо, що російська "Спутник V" в Україні не використовується і не може бути вказана в українських сертифікатах вакцинації.
Нагадаємо, від 10 червня в Республіці Кіпр послабили карантинні обмеження, зокрема скасували комендантську годину.
Літні відпустки у розпалі, але згідно з опитуванням компанії Gradus Research, понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі й лише 18% громадян планують влітку відпочивати за кордоном. Але через пандемію більшість європейських країн тривалий час не приймали мандрівників і лише зараз починають відновлювати туризм.
Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua.