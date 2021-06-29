Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, окрім тих, хто щепився CoronaVac або CoviShield

Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців, окрім тих, хто щепився CoronaVac або CoviShield

Туристи, які щеплені вакцинами схваленими ЄС, або Sputnik V чи Sinopharm, звільняються від проходження ПЛР-тесту та карантину.

Кіпр від 1 липня не вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус від вакцинованих мандрівників, які прибувають з України. Однак під послаблення обмежень не підпадатимуть особи, вакциновані препаратами CoronaVac або CoviShield.

Про це йдеться у повідомленні посольства Кіпру в Україні у Facebook.

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"Від 1 липня 2021 року вакциновані пасажири, які мають дійсний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19, що прибувають на Кіпр з України, незалежно від їхнього громадянства, звільняються від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції/карантину", - йдеться у повідомленні.

При цьому мандрівники з України повинні дотримуватися наступних умов: мати дійсний сертифікат про вакцинацію, виданий Україною; мають отримати щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V чи Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня та завершити схему вакцинації.

Станом на 29 червня регулятор ЄС (ЕМА) визнає вакцини:

Moderna / Spikevax;

Pfizer-BioNTech / Comirnaty;

Johnson & Johnson / Janssen;

Oxford-AstraZeneca / Vaxzevria (вироблену на еврозаводах). Дані про те, чи пускають до ЄС щеплених AstraZeneca від південнокорейської SK BioScience, відсутні.

З цього витікає, що щеплених в Україні індійським Covishield або китайським CoronaVac до Кіпру за сертифікатом вакцинації не пустять. Зазначимо, що російська "Спутник V" в Україні не використовується і не може бути вказана в українських сертифікатах вакцинації.

Нагадаємо, від 10 червня в Республіці Кіпр послабили карантинні обмеження, зокрема скасували комендантську годину.

Літні відпустки у розпалі, але згідно з опитуванням компанії Gradus Research, понад третина українців відпочиватимуть вдома або на дачі й лише 18% громадян планують влітку відпочивати за кордоном. Але через пандемію більшість європейських країн тривалий час не приймали мандрівників і лише зараз починають відновлювати туризм.

Які країни ЄС оновили правила і готові пускати до себе українських туристів та за яких умов, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Вирушаємо на Кіпр: які умови в'їзду для туристів

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