"Коралові рифи відросли": в Таїланді вперше за 4 роки відкрили знаменитий пляж, де знімали фільм з Ді Капріо

"Коралові рифи відросли": в Таїланді вперше за 4 роки відкрили знаменитий пляж, де знімали фільм з Ді Капріо

Пляж було закрито протягом 4 років, адже через стрімкий наплив туристів природні ресурси пляжу постражадали

У Таїланді для туристів відкрили знаменитий пляж із білим піском Майя-Бей, який був закритим для відвідувачів близько 4 років через забруднену екосистему.

Про це повідомляє The Sun.

Пляж, що омивається Адамандським морем, набув шаленої популярності ще у 2000 році. Саме там зняли фільм "Пляж" за участю відомого голівудського актора Леонардо Ді Капріо.

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Через стрімкий наплив тисяч туристів природні ресурси пляжу постражадали. Тоді у 2018 році влада країни заявила, що популярний пляж закриють на чотири місяці. Пізніше відкриття неодноразово відкладалося, зокрема і через пандемію коронавірусу.

Наразі екосисстема пляжу відновлюється і до відомого місця починають пускати туристів.

"Акули повернулися, коралові рифи знову відростають, і вода знову стає прозорою", — розповідає Рейтер Ютасак Супасорн, губернатор Управління туризму Таїланду.

Попри це, для забезпечення захисту пляжу кількість людей для відвідування обмежена — пускатимуть не більше 375 туристів у день. Купання поки також під забороною. Крім того, човнам буде дозволено швартуватися лише у відведеному на це місці в задній частині затоки, аби не пошкодити коралові рифи.

Бухта Майя-Бей розташована в провінції Крабі, на острові Пхі-Пхі в Таїланді. Пляж оточують скелі висотою близько 100 метрів. Дістатися до нього можна лише на човні з довколишніх місць, як-от популярні туристичні острови Пхукет, Пхі-Пхі або материк Крабі.

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